https://ria.ru/20210414/krylo-sv-1728170796.html

Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"

Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"

Разрабатываемая в России многоразовая крылатая ступень ракеты-носителя легкого класса "Крыло-СВ" сможет приземляться как на колесах, так и на лыжах в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T03:30

2021-04-14T03:30

2021-04-14T03:35

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наука

россия

борис сатовский

фонд перспективных исследований

цниимаш

москва

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Разрабатываемая в России многоразовая крылатая ступень ракеты-носителя легкого класса "Крыло-СВ" сможет приземляться как на колесах, так и на лыжах в зависимости от типа посадочных полос. Об этом заявил руководитель экспериментального конструкторского бюро имени Бартини ЦНИИмаш Борис Сатовский в видео, размещенном на YouTube-канале факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ..Работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались несколько лет назад, а в феврале 2020 года научно-технический совет Фонда перспективных исследований принял решение о начале разработки летного демонстратора."Крыло-СВ" — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. У нее будет размеры 6 метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты планируется размером в одну треть от оригинала. "Крыло-СВ" будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях — до 6 чисел Маха. Специально для ракеты разрабатывается новый ракетный двигатель, получивший название "Вихрь".Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.

https://ria.ru/20210317/baykonur-1601579200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, россия, борис сатовский, фонд перспективных исследований, цниимаш, москва