Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:30 14.04.2021 (обновлено: 03:35 14.04.2021)
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Разрабатываемая в России многоразовая крылатая ступень ракеты-носителя легкого класса "Крыло-СВ" сможет приземляться как на колесах, так и на лыжах в зависимости от типа посадочных полос. Об этом заявил руководитель экспериментального конструкторского бюро имени Бартини ЦНИИмаш Борис Сатовский в видео, размещенном на YouTube-канале факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ..
"В экстремальном случае мы предполагаем возможность посадки даже на грунтовой аэродром, поэтому шасси будут иметь сменное оборудование: если посадка на бетонную полосу и классный аэродром, то это будут колеса, а если это посадка на грунт, то это будут лыжи", — сказал Сатовский.
Работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались несколько лет назад, а в феврале 2020 года научно-технический совет Фонда перспективных исследований принял решение о начале разработки летного демонстратора.
"Крыло-СВ" — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. У нее будет размеры 6 метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты планируется размером в одну треть от оригинала. "Крыло-СВ" будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях — до 6 чисел Маха. Специально для ракеты разрабатывается новый ракетный двигатель, получивший название "Вихрь".
Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.