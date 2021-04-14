https://ria.ru/20210414/krossovki-1728308717.html

В ХМАО чиновница получила взятку кроссовками и лишилась работы

В ХМАО чиновница получила взятку кроссовками и лишилась работы

Сотрудницу администрации поселения Талинка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) уволили в связи с утратой доверия после того, как она попросила у... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:28

2021-04-14T19:28

2021-04-14T19:28

россия

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 апр - РИА Новости. Сотрудницу администрации поселения Талинка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) уволили в связи с утратой доверия после того, как она попросила у предпринимателя взятку в виде кроссовок для мужа, взамен обещая не составлять административный протокол, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Отмечается, что в администрацию поселка поступила информация о размещении с нарушением объявлений о распродаже обуви. Составить протокол об административном правонарушении предстояло специалисту администрации, которая отправилась в торговый центр вместе с супругом."При этом муниципальная служащая протокол составлять не стала, предложив индивидуальному предпринимателю передать ей без оплаты пару мужской обуви, которую выбрал ее супруг", - отметили в прокуратуре.По информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, чиновница получила от бизнесмена для мужа в виде взятки кроссовки стоимостью менее 5 тысяч рублей.Против нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье о мелком взяточничестве. Кроме того, прокурор района внес в адрес главы городского поселения представление, требуя уволить женщину."По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования сотрудница администрации уволена в связи с утратой доверия", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20210408/vzyatka-1727420662.html

https://ria.ru/20210408/student-1727351776.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия