Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/krossovki-1728308717.html
В ХМАО чиновница получила взятку кроссовками и лишилась работы
В ХМАО чиновница получила взятку кроссовками и лишилась работы
Сотрудницу администрации поселения Талинка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) уволили в связи с утратой доверия после того, как она попросила у... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:28
2021-04-14T19:28
россия
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 апр - РИА Новости. Сотрудницу администрации поселения Талинка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) уволили в связи с утратой доверия после того, как она попросила у предпринимателя взятку в виде кроссовок для мужа, взамен обещая не составлять административный протокол, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Отмечается, что в администрацию поселка поступила информация о размещении с нарушением объявлений о распродаже обуви. Составить протокол об административном правонарушении предстояло специалисту администрации, которая отправилась в торговый центр вместе с супругом."При этом муниципальная служащая протокол составлять не стала, предложив индивидуальному предпринимателю передать ей без оплаты пару мужской обуви, которую выбрал ее супруг", - отметили в прокуратуре.По информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, чиновница получила от бизнесмена для мужа в виде взятки кроссовки стоимостью менее 5 тысяч рублей.Против нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье о мелком взяточничестве. Кроме того, прокурор района внес в адрес главы городского поселения представление, требуя уволить женщину."По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования сотрудница администрации уволена в связи с утратой доверия", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20210408/vzyatka-1727420662.html
https://ria.ru/20210408/student-1727351776.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия

В ХМАО чиновница получила взятку кроссовками и лишилась работы

19:28 14.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 апр - РИА Новости. Сотрудницу администрации поселения Талинка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) уволили в связи с утратой доверия после того, как она попросила у предпринимателя взятку в виде кроссовок для мужа, взамен обещая не составлять административный протокол, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Отмечается, что в администрацию поселка поступила информация о размещении с нарушением объявлений о распродаже обуви. Составить протокол об административном правонарушении предстояло специалисту администрации, которая отправилась в торговый центр вместе с супругом.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 18:09
В Крыму арестовали сотрудника МВД, обвиняемого в крупной взятке
"При этом муниципальная служащая протокол составлять не стала, предложив индивидуальному предпринимателю передать ей без оплаты пару мужской обуви, которую выбрал ее супруг", - отметили в прокуратуре.
По информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, чиновница получила от бизнесмена для мужа в виде взятки кроссовки стоимостью менее 5 тысяч рублей.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 12:45
В Москве лжесотрудник ГИБДД взял со студента взятку пивом и коньяком
Против нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье о мелком взяточничестве. Кроме того, прокурор района внес в адрес главы городского поселения представление, требуя уволить женщину.
"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования сотрудница администрации уволена в связи с утратой доверия", - добавили в прокуратуре.
 
РоссияХанты-Мансийский автономный округПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния