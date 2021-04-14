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https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728272214.html
Возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать тест на коронавирус
Возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать тест на коронавирус
Все граждане России, въезжающие в страну любым видом транспорта, должны сдавать тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:39
2021-04-14T19:01
туризм
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Все граждане России, въезжающие в страну любым видом транспорта, должны сдавать тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Это правило вступает в силу с 15 апреля. Теперь россияне еще до возвращения домой должны будут заполнить специальную анкету на портале госуслуг, а по прибытии в страну — в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 и загрузить результат на портал госуслуг.До получения результатов теста следует соблюдать режим изоляции по месту жительства. Ранее это было обязательно только для тех, кто возвращался в Россию самолетом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать тест на коронавирус

16:39 14.04.2021 (обновлено: 19:01 14.04.2021)
 
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Медик на границе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Все граждане России, въезжающие в страну любым видом транспорта, должны сдавать тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Это правило вступает в силу с 15 апреля. Теперь россияне еще до возвращения домой должны будут заполнить специальную анкету на портале госуслуг, а по прибытии в страну — в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 и загрузить результат на портал госуслуг.
До получения результатов теста следует соблюдать режим изоляции по месту жительства.
Ранее это было обязательно только для тех, кто возвращался в Россию самолетом.
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