https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728272214.html

Возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать тест на коронавирус

Возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать тест на коронавирус

Все граждане России, въезжающие в страну любым видом транспорта, должны сдавать тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:39

2021-04-14T16:39

2021-04-14T19:01

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Все граждане России, въезжающие в страну любым видом транспорта, должны сдавать тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Это правило вступает в силу с 15 апреля. Теперь россияне еще до возвращения домой должны будут заполнить специальную анкету на портале госуслуг, а по прибытии в страну — в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 и загрузить результат на портал госуслуг.До получения результатов теста следует соблюдать режим изоляции по месту жительства. Ранее это было обязательно только для тех, кто возвращался в Россию самолетом.

https://ria.ru/20210414/pandemiya-1728223830.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество