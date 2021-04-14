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В Кремле рассказали, когда произойдет деэскалация ситуации в Донбассе
В Кремле рассказали, когда произойдет деэскалация ситуации в Донбассе
Деэскалация в Донбассе может произойти лишь в случае отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:10
2021-04-14T12:10
2021-04-14T12:13
россия
джо байден
владимир путин
сша
донбасс
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Деэскалация в Донбассе может произойти лишь в случае отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе беседы Байден, в частности, высказал обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной."На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от вооруженных действий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, пришли ли главы России и США в ходе телефонного разговора к понимаю в части необходимой деэскалации на границах с Украиной.
https://ria.ru/20210413/obstrel-1728162326.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, донбасс, дмитрий песков, украина, в мире