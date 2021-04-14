https://ria.ru/20210414/afganistan-1728257147.html

МИД прокомментировал планы США отложить вывод войск из Афганистана

МИД прокомментировал планы США отложить вывод войск из Афганистана

Анонсированный США перенос вывода войск из Афганистана до 11 сентября вместо оговоренной ранее даты 1 мая вызывает озабоченность возможной эскалацией... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:32

2021-04-14T15:32

2021-04-14T16:00

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Анонсированный США перенос вывода войск из Афганистана до 11 сентября вместо оговоренной ранее даты 1 мая вызывает озабоченность возможной эскалацией вооруженного конфликта, что в свою очередь чревато подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Власти США во вторник объявили о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – двадцатой годовщины терактов в Нью-Йорке, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в стране операцию против террористов "Аль-Каиды"*."Анонсированное США намерение вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября сего года является очевидным нарушением американо-талибского соглашения, подписанного 29 февраля 2020 года и предусматривающего полный вывод войск США до 1 мая. В связи с этим вызывает озабоченность возможная эскалация вооруженного конфликта в Афганистане в ближайшее время, что, в свою очередь, чревато подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил РИА Новости, что ﻿реакция талибов на решение США перенести вывод войск была ожидаема. "Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210414/afganistan-1728171751.html

https://ria.ru/20210317/afganistan-1601605173.html

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мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, сша, в мире