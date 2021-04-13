https://ria.ru/20210413/zapiska-1728104626.html

Женщина хотела купить пиджак и нашла в нем пугающую записку

Женщина хотела купить пиджак и нашла в нем пугающую записку

Жительница Северной Каролины во время примерки пиджака в благотворительном магазине нашла необычную записку в кармане. Об этом рассказал местный житель по имени РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:29

2021-04-13T16:29

2021-04-13T16:29

северная каролина

в мире

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Жительница Северной Каролины во время примерки пиджака в благотворительном магазине нашла необычную записку в кармане. Об этом рассказал местный житель по имени Скот Мюррей в своем FacebookОн показал приколотый к предмету одежды листок бумаги, на котором было написано "Похороните меня в этом красном костюме".Комментаторы отметили, что просьба прошлой хозяйки не была исполнена, а также выразили надежду, что она жива.Jo Sealey предположила, что женщина могла умереть, но никто не знал о ее желании. Как призналась Johnna Moon Hale, она бы не смогла носить этот пиджак. С ней согласилась и April Bagley.Diana Ratliff пояснила, что записку нужно было прикрепить в более заметном месте. Она также выразила уверенность, что семья исполнила бы просьбу, если бы знала о ней.

https://ria.ru/20201218/zapiska-1589937225.html

северная каролина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная каролина, в мире