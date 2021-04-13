https://ria.ru/20210413/sobol-1728144850.html

Соболь принудительно доставят на суд по делу о незаконном проникновении

Соболь принудительно доставят на суд по делу о незаконном проникновении

Мировой суд столичного района Новокосино постановил принудительно привести Любовь Соболь 14 апреля на заседание по делу о незаконном проникновении в жилище,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:30

2021-04-13T19:30

2021-04-13T19:30

россия

любовь соболь

владимир воронин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мировой суд столичного района Новокосино постановил принудительно привести Любовь Соболь 14 апреля на заседание по делу о незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости."Подвергнуть приводу Соболь 14 апреля к 9 утра", - огласила решение судья и объявила перерыв до 9.00 среды.Дело рассматривается мировым судьей судебного участка Новокосино с 5 апреля в выездном формате в Перовском райсуде Москвы. Во вторник на заседание не пришел адвокат Владимир Воронин, так как ему нужно было присутствовать на ознакомлении дела в Главном следственном управлении, сама Соболь тоже в суд не явилась. Судья Инна Шилободина решила отложить дело до 15.00, однако начать его удалось только около 18.00, когда защитник подсудимой прибыл в суд.Сама Соболь снова не явилась, по словам защиты, вечером она пошла с ребенком в бассейн.Накануне сторона гособвинения весь день представляла доказательства, процесс прервали на просмотре видеозаписей. Началось же заседание с заявления Соболь о том, что она вновь заключила соглашение с Ворониным, от услуг которого отказалась на предыдущем заседании, когда ее удалили из зала за видеосъемку.На прошлой неделе Мосгорсуд изменил меру пресечения Соболь с домашнего ареста на запрет определенных действий.СК считает, что 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.

https://ria.ru/20210405/sobol-1604300788.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, любовь соболь, владимир воронин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия