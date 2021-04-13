Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/sobol-1728144850.html
Соболь принудительно доставят на суд по делу о незаконном проникновении
Соболь принудительно доставят на суд по делу о незаконном проникновении
Мировой суд столичного района Новокосино постановил принудительно привести Любовь Соболь 14 апреля на заседание по делу о незаконном проникновении в жилище,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:30
2021-04-13T19:30
россия
любовь соболь
владимир воронин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600565952_384:0:2797:1358_1920x0_80_0_0_d09f329b1105cad16b184a99f072f103.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мировой суд столичного района Новокосино постановил принудительно привести Любовь Соболь 14 апреля на заседание по делу о незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости."Подвергнуть приводу Соболь 14 апреля к 9 утра", - огласила решение судья и объявила перерыв до 9.00 среды.Дело рассматривается мировым судьей судебного участка Новокосино с 5 апреля в выездном формате в Перовском райсуде Москвы. Во вторник на заседание не пришел адвокат Владимир Воронин, так как ему нужно было присутствовать на ознакомлении дела в Главном следственном управлении, сама Соболь тоже в суд не явилась. Судья Инна Шилободина решила отложить дело до 15.00, однако начать его удалось только около 18.00, когда защитник подсудимой прибыл в суд.Сама Соболь снова не явилась, по словам защиты, вечером она пошла с ребенком в бассейн.Накануне сторона гособвинения весь день представляла доказательства, процесс прервали на просмотре видеозаписей. Началось же заседание с заявления Соболь о том, что она вновь заключила соглашение с Ворониным, от услуг которого отказалась на предыдущем заседании, когда ее удалили из зала за видеосъемку.На прошлой неделе Мосгорсуд изменил меру пресечения Соболь с домашнего ареста на запрет определенных действий.СК считает, что 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.
https://ria.ru/20210405/sobol-1604300788.html
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600565952_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_bb3296d12e44f2000f16e3145afe9c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, любовь соболь, владимир воронин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Соболь принудительно доставят на суд по делу о незаконном проникновении

19:30 13.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мировой суд столичного района Новокосино постановил принудительно привести Любовь Соболь 14 апреля на заседание по делу о незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости.
"Подвергнуть приводу Соболь 14 апреля к 9 утра", - огласила решение судья и объявила перерыв до 9.00 среды.
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 15:11
Соболь удалили из зала суда из-за отказа выключить камеру
Дело рассматривается мировым судьей судебного участка Новокосино с 5 апреля в выездном формате в Перовском райсуде Москвы. Во вторник на заседание не пришел адвокат Владимир Воронин, так как ему нужно было присутствовать на ознакомлении дела в Главном следственном управлении, сама Соболь тоже в суд не явилась. Судья Инна Шилободина решила отложить дело до 15.00, однако начать его удалось только около 18.00, когда защитник подсудимой прибыл в суд.
Сама Соболь снова не явилась, по словам защиты, вечером она пошла с ребенком в бассейн.
Накануне сторона гособвинения весь день представляла доказательства, процесс прервали на просмотре видеозаписей. Началось же заседание с заявления Соболь о том, что она вновь заключила соглашение с Ворониным, от услуг которого отказалась на предыдущем заседании, когда ее удалили из зала за видеосъемку.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 08:00
За что на самом деле борются "революционеры с фонариками"
На прошлой неделе Мосгорсуд изменил меру пресечения Соболь с домашнего ареста на запрет определенных действий.
СК считает, что 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
 
РоссияЛюбовь СобольВладимир ВоронинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:33В МИД обозначили план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
Лента новостейМолния