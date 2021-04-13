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Польша ответила на обвинения в нарушении воздушной границы Белоруссии
Польша ответила на обвинения в нарушении воздушной границы Белоруссии
Польские военные самолеты не нарушали воздушного пространства Белоруссии, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:43
2021-04-13T19:43
2021-04-13T19:52
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ВАРШАВА, 13 апр - РИА Новости. Польские военные самолеты не нарушали воздушного пространства Белоруссии, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши.Ранее минобороны Белоруссии сообщило, что зафиксировало 12 апреля нарушение госграницы в воздушном пространстве со стороны Польши неустановленным воздушным судном, в этой связи в ведомство был вызван польский атташе по вопросам обороны.
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польша, белоруссия, в мире