https://ria.ru/20210413/polsha-1728146449.html

Польша ответила на обвинения в нарушении воздушной границы Белоруссии

Польша ответила на обвинения в нарушении воздушной границы Белоруссии

Польские военные самолеты не нарушали воздушного пространства Белоруссии, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:43

2021-04-13T19:43

2021-04-13T19:52

польша

белоруссия

в мире

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ВАРШАВА, 13 апр - РИА Новости. Польские военные самолеты не нарушали воздушного пространства Белоруссии, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши.Ранее минобороны Белоруссии сообщило, что зафиксировало 12 апреля нарушение госграницы в воздушном пространстве со стороны Польши неустановленным воздушным судном, в этой связи в ведомство был вызван польский атташе по вопросам обороны.

польша

белоруссия

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польша, белоруссия, в мире