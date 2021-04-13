https://ria.ru/20210413/pentagon-1728094200.html

В Пентагоне объяснили увеличение числа американских военных в Германии

В Пентагоне объяснили увеличение числа американских военных в Германии

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка дополнительных 500 американских военнослужащих в Германию является сигналом союзникам по НАТО о том, что... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:38

2021-04-13T15:38

2021-04-13T15:38

ллойд остин

министерство обороны сша

нато

германия

вашингтон (город)

сша

в мире

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка дополнительных 500 американских военнослужащих в Германию является сигналом союзникам по НАТО о том, что Вашингтон ценит отношения с партнерамиОн уточнил, что новые военнослужащие прибудут в Германию уже осенью, они будут находиться на постоянной основе в районе Висбадена. По его словам, это направлено на укрепление "обороны и сдерживания" в Европе и укрепление существующих возможностей предотвращения конфликтов, "и, если необходимо, на то, чтобы сражаться и побеждать"."Это решение также создаст больше возможностей в космосе, киберпространстве и электронных методах борьбы", - заявил Остин.Глава Пентагона отметил, что его первый визит в Европу проходит в Германии, где он сам проходил службу в молодости."Ее (Германии) люди и культура всегда будут занимать отдельное место в моем сердце. Германия - один из наших самых надежных партнеров, наши отношения построены на общих ценностях свободы, демократии, прав человека и верховенства права. И сегодня эти ценности все более под давлением. Посреди изменяющейся мировой динамики, непростой ситуации в безопасности, Германия продолжит быть важным партнером в безопасности и экономики на годы вперед. Поэтому укрепление наших отношений с Германией является высшим приоритетом для администрации (президента США Джо) Байдена и (вице-президента Камалы) Харрис", - заявил Остин.По его словам, он также обсудил с немецкой коллегой Афганистан, Индо-Тихоокеанский регион, борьбу с пандемией.

https://ria.ru/20210413/ryabkov-1728020649.html

https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html

германия

вашингтон (город)

сша

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ллойд остин, министерство обороны сша, нато, германия, вашингтон (город), сша, в мире