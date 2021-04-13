В Пентагоне объяснили увеличение числа американских военных в Германии
БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка дополнительных 500 американских военнослужащих в Германию является сигналом союзникам по НАТО о том, что Вашингтон ценит отношения с партнерами
"Первый вопрос в отношении войск, размещаемых в Германии, о чем я сказал ранее, и том, является ли это сигналом России. Позвольте мне заверить вас, что это сигнал НАТО, что мы поддерживаем НАТО в полной мере и, что наиболее важно, что мы ценим отношения с нашим партнером здесь, в Германии. Мы продолжим укреплять наше партнерство и наш союз. Это (увеличение военного присутствия - ред.) дает нам дополнительные возможности в космосе, киберпространстве и других вопросах", - заявил Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Он уточнил, что новые военнослужащие прибудут в Германию уже осенью, они будут находиться на постоянной основе в районе Висбадена. По его словам, это направлено на укрепление "обороны и сдерживания" в Европе и укрепление существующих возможностей предотвращения конфликтов, "и, если необходимо, на то, чтобы сражаться и побеждать".
"Это решение также создаст больше возможностей в космосе, киберпространстве и электронных методах борьбы", - заявил Остин.
Глава Пентагона отметил, что его первый визит в Европу проходит в Германии, где он сам проходил службу в молодости.
"Ее (Германии) люди и культура всегда будут занимать отдельное место в моем сердце. Германия - один из наших самых надежных партнеров, наши отношения построены на общих ценностях свободы, демократии, прав человека и верховенства права. И сегодня эти ценности все более под давлением. Посреди изменяющейся мировой динамики, непростой ситуации в безопасности, Германия продолжит быть важным партнером в безопасности и экономики на годы вперед. Поэтому укрепление наших отношений с Германией является высшим приоритетом для администрации (президента США Джо) Байдена и (вице-президента Камалы) Харрис", - заявил Остин.
По его словам, он также обсудил с немецкой коллегой Афганистан, Индо-Тихоокеанский регион, борьбу с пандемией.