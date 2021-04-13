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Коммунальщики начали очистку береговых полос русел рек и водоемов Москвы
Коммунальщики начали очистку береговых полос русел рек и водоемов Москвы
Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к работам по очистке 3-метровой береговой полосы русел малых рек и 250 столичных водоемов, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-13T11:36
2021-04-13T11:36
2021-04-14T15:20
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мосводосток
москва
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к работам по очистке 3-метровой береговой полосы русел малых рек и 250 столичных водоемов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжаем весеннее благоустройство города. Сегодня специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к работам по очистке 3-метровой береговой полосы русел малых рек и 250 столичных водоемов: удаляют сухостой, прогребают газоны", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжается промывка инженерных сооружений и элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, промывка и покраска чугунных ограждений причалов набережных, уборка балансовых территорий и газонов.
https://ria.ru/20210413/dobrodel-1728140516.html
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мосводосток, москва