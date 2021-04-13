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Коммунальщики начали очистку береговых полос русел рек и водоемов Москвы
Коммунальщики начали очистку береговых полос русел рек и водоемов Москвы
Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к работам по очистке 3-метровой береговой полосы русел малых рек и 250 столичных водоемов, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-13T11:36
2021-04-14T15:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к работам по очистке 3-метровой береговой полосы русел малых рек и 250 столичных водоемов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжаем весеннее благоустройство города. Сегодня специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к работам по очистке 3-метровой береговой полосы русел малых рек и 250 столичных водоемов: удаляют сухостой, прогребают газоны", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжается промывка инженерных сооружений и элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, промывка и покраска чугунных ограждений причалов набережных, уборка балансовых территорий и газонов.
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мосводосток, москва

Коммунальщики начали очистку береговых полос русел рек и водоемов Москвы

11:36 13.04.2021 (обновлено: 15:20 14.04.2021)
 
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к работам по очистке 3-метровой береговой полосы русел малых рек и 250 столичных водоемов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Продолжаем весеннее благоустройство города. Сегодня специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к работам по очистке 3-метровой береговой полосы русел малых рек и 250 столичных водоемов: удаляют сухостой, прогребают газоны", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что продолжается промывка инженерных сооружений и элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, промывка и покраска чугунных ограждений причалов набережных, уборка балансовых территорий и газонов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМосква
 
 
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