https://ria.ru/20210413/ochistka-1728254765.html

Коммунальщики начали очистку береговых полос русел рек и водоемов Москвы

Коммунальщики начали очистку береговых полос русел рек и водоемов Москвы

Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к работам по очистке 3-метровой береговой полосы русел малых рек и 250 столичных водоемов, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-13T11:36

2021-04-13T11:36

2021-04-14T15:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

москва

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к работам по очистке 3-метровой береговой полосы русел малых рек и 250 столичных водоемов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжаем весеннее благоустройство города. Сегодня специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к работам по очистке 3-метровой береговой полосы русел малых рек и 250 столичных водоемов: удаляют сухостой, прогребают газоны", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжается промывка инженерных сооружений и элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, промывка и покраска чугунных ограждений причалов набережных, уборка балансовых территорий и газонов.

https://ria.ru/20210413/dobrodel-1728140516.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводосток, москва