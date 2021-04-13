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Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога

Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога

"Невскую мануфактуру" в Санкт-Петербурге могли поджечь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:20

2021-04-13T12:20

2021-04-13T12:37

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. "Невскую мануфактуру" в Санкт-Петербурге могли поджечь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.Пожар вспыхнул в понедельник. Огонь охватил все шесть этажей фабрики 1861 года постройки. Его локализовали на площади в десять тысяч квадратных метров, но полностью ликвидировать возгорание пока не удалось. При тушении пострадали трое сотрудников МЧС, двое из них находятся в больнице на ИВЛ, один умер.Ранее сообщалось о задержании гендиректора предприятия и его заместителя. Возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших смерть человека.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия