https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728008940.html

В Германии за сутки выявили более 10 тысяч случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 10 тысяч случаев COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 10 810, скончались 294 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:16

2021-04-13T08:16

2021-04-13T08:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 10 810, скончались 294 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 13 245 новых случаях заболевания и 99 летальных исходах.Сейчас в Германии говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.По данным института Роберта Коха, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 022 323 человек, скончались более 78,7 тысячи заразившихся.

https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603696284.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире