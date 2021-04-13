https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728008940.html
В Германии за сутки выявили более 10 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 10 тысяч случаев COVID-19
Количество случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 10 810, скончались 294 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T08:16
2021-04-13T08:16
2021-04-13T08:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 10 810, скончались 294 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 13 245 новых случаях заболевания и 99 летальных исходах.Сейчас в Германии говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.По данным института Роберта Коха, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 022 323 человек, скончались более 78,7 тысячи заразившихся.
https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603696284.html
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коронавирус covid-19, германия, в мире