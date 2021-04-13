https://ria.ru/20210413/gosdep-1727996170.html
В Сети раскритиковали Госдеп из-за публикации о Дне космонавтики
В Сети раскритиковали Госдеп из-за публикации о Дне космонавтики
Пользователи Сети раскритиковали публикацию в русскоязычном аккаунте Госдепартамента США о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T00:42
2021-04-13T00:42
2021-04-13T00:42
космос
государственный департамент сша
юрий гагарин (космонавт)
ссср
сша
в мире
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали публикацию в русскоязычном аккаунте Госдепартамента США о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий ГагаринВ посте американского ведомства в Facebook говорится, что сегодня по всему миру отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. Имя первого космонавта Госдеп не упомянул. В посте не указано, что первая страна, запустившая человека в космос, — это СССР, а на прикрепленной фотографии запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.В комментариях под записью пользователи выразили недовольство ее содержанием."Какое позорище. Недостойно и мелко", - написала Юлия Ширшкова."А назвать имя Юрия Гагарина религия не позволяет?" – задался вопросом Arsen Teregulov."Кстати, а почему на картинке какой-то человек с американским флагом? Шестьдесят лет назад американцы в космос не летали - это сделали русские", - отметил Артем Оганов."Кто же этот человек? Откуда он, как его звали? Загадки, сплошные загадки", - сыронизировал Евгений Норин."Сегодня 60 лет со дня полета первого в мире космонавта, гражданина СССР, офицера Советской армии, русского Юрия Гагарина! И так уже будет всегда!" - указала Людмила Антипина."Судя по шеврону на рукаве космонавта, это Америка запустила первого человека", - пошутил Андрей Ваганов.США не первый раз "забывают" об участии СССР в различных событиях и достижениях мирового масштаба. Так, в прошлом году накануне Дня Победы в аккаунте администрации президента США появилось видео, в котором утверждалось, что во Второй мировой войне победу над нацизмом одержали только США и Британия. Вклад Советского Союза в разгром фашистов никак не упомянули.
https://ria.ru/20210412/rogozin-1727988244.html
космос
ссср
сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет
Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звёздам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-04-13T00:42
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, государственный департамент сша, юрий гагарин (космонавт), ссср, сша, в мире
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости.
Пользователи Сети раскритиковали публикацию в русскоязычном аккаунте Госдепартамента США
о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин
В посте американского ведомства в Facebook
говорится, что сегодня по всему миру отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. Имя первого космонавта Госдеп не упомянул. В посте не указано, что первая страна, запустившая человека в космос, — это СССР
, а на прикрепленной фотографии запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.
В комментариях под записью пользователи выразили недовольство ее содержанием.
"Какое позорище. Недостойно и мелко", - написала Юлия Ширшкова.
"А назвать имя Юрия Гагарина религия не позволяет?" – задался вопросом Arsen Teregulov.
"Кстати, а почему на картинке какой-то человек с американским флагом? Шестьдесят лет назад американцы в космос не летали - это сделали русские", - отметил Артем Оганов.
"Кто же этот человек? Откуда он, как его звали? Загадки, сплошные загадки", - сыронизировал Евгений Норин.
"Сегодня 60 лет со дня полета первого в мире космонавта, гражданина СССР, офицера Советской армии, русского Юрия Гагарина! И так уже будет всегда!" - указала Людмила Антипина.
"Судя по шеврону на рукаве космонавта, это Америка запустила первого человека", - пошутил Андрей Ваганов.
США не первый раз "забывают" об участии СССР в различных событиях и достижениях мирового масштаба. Так, в прошлом году накануне Дня Победы в аккаунте администрации президента США появилось видео, в котором утверждалось, что во Второй мировой войне победу над нацизмом одержали только США и Британия. Вклад Советского Союза в разгром фашистов никак не упомянули.