Рогозин раскритиковал поздравление украинского КБ с Днем космонавтики
11:54 13.04.2021 (обновлено: 12:05 13.04.2021)
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал опубликованное на сайте украинского КБ "Южное" поздравление с 60-летием полета человека в космос, в котором не упоминается Юрий Гагарин.
"КБ "Южное" раньше не забывало, с чем и кем связан День космонавтики и что произошло на Байконуре 12 апреля 1961 года. Вычеркнуть из памяти имя Гагарина, тщательно замарать подвиг инженеров великой страны, которая нас объединяла - это путь к оскотиниванию", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
На сайте украинского КБ от имени врио генерального директора предприятия читателей поздравляют с Всемирным днем авиации и космонавтики и Днем работников ракетно-космической отрасли Украины. Поздравление сопровождается изображением европейской ракеты Vega и американской Antares, для которых предприятие производит баки.
В сообщении упоминается Сергей Королев - конструктор ракетной техники, создатель ракеты "Восток" и одноименного корабля, на которых Гагарин отправился в космос. Однако в тексте не указывается, кто он и в чем его заслуги.
В советское время КБ "Южное" были разработаны космические ракеты "Космос" и "Зенит", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана".