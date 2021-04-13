https://ria.ru/20210413/gagarin-1728040006.html

Рогозин раскритиковал поздравление украинского КБ с Днем космонавтики

Рогозин раскритиковал поздравление украинского КБ с Днем космонавтики

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал опубликованное на сайте украинского КБ "Южное" поздравление с 60-летием полета человека в космос, в котором не... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:54

2021-04-13T11:54

2021-04-13T12:05

космос - риа наука

роскосмос

сергей королев

дмитрий рогозин

юрий гагарин (космонавт)

байконур (город)

украина

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал опубликованное на сайте украинского КБ "Южное" поздравление с 60-летием полета человека в космос, в котором не упоминается Юрий Гагарин.На сайте украинского КБ от имени врио генерального директора предприятия читателей поздравляют с Всемирным днем авиации и космонавтики и Днем работников ракетно-космической отрасли Украины. Поздравление сопровождается изображением европейской ракеты Vega и американской Antares, для которых предприятие производит баки.В сообщении упоминается Сергей Королев - конструктор ракетной техники, создатель ракеты "Восток" и одноименного корабля, на которых Гагарин отправился в космос. Однако в тексте не указывается, кто он и в чем его заслуги.В советское время КБ "Южное" были разработаны космические ракеты "Космос" и "Зенит", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана".

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/gagarin-1728008101.html

байконур (город)

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космос - риа наука, роскосмос, сергей королев, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), байконур (город), украина