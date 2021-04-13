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Рогозин раскритиковал поздравление украинского КБ с Днем космонавтики
Рогозин раскритиковал поздравление украинского КБ с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал опубликованное на сайте украинского КБ "Южное" поздравление с 60-летием полета человека в космос, в котором не... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:54
2021-04-13T12:05
космос - риа наука
роскосмос
сергей королев
дмитрий рогозин
юрий гагарин (космонавт)
байконур (город)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал опубликованное на сайте украинского КБ "Южное" поздравление с 60-летием полета человека в космос, в котором не упоминается Юрий Гагарин.На сайте украинского КБ от имени врио генерального директора предприятия читателей поздравляют с Всемирным днем авиации и космонавтики и Днем работников ракетно-космической отрасли Украины. Поздравление сопровождается изображением европейской ракеты Vega и американской Antares, для которых предприятие производит баки.В сообщении упоминается Сергей Королев - конструктор ракетной техники, создатель ракеты "Восток" и одноименного корабля, на которых Гагарин отправился в космос. Однако в тексте не указывается, кто он и в чем его заслуги.В советское время КБ "Южное" были разработаны космические ракеты "Космос" и "Зенит", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана".
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космос - риа наука, роскосмос, сергей королев, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), байконур (город), украина

Рогозин раскритиковал поздравление украинского КБ с Днем космонавтики

11:54 13.04.2021 (обновлено: 12:05 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал опубликованное на сайте украинского КБ "Южное" поздравление с 60-летием полета человека в космос, в котором не упоминается Юрий Гагарин.
"КБ "Южное" раньше не забывало, с чем и кем связан День космонавтики и что произошло на Байконуре 12 апреля 1961 года. Вычеркнуть из памяти имя Гагарина, тщательно замарать подвиг инженеров великой страны, которая нас объединяла - это путь к оскотиниванию", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
На сайте украинского КБ от имени врио генерального директора предприятия читателей поздравляют с Всемирным днем авиации и космонавтики и Днем работников ракетно-космической отрасли Украины. Поздравление сопровождается изображением европейской ракеты Vega и американской Antares, для которых предприятие производит баки.
В сообщении упоминается Сергей Королев - конструктор ракетной техники, создатель ракеты "Восток" и одноименного корабля, на которых Гагарин отправился в космос. Однако в тексте не указывается, кто он и в чем его заслуги.
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В советское время КБ "Южное" были разработаны космические ракеты "Космос" и "Зенит", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана".
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосСергей КоролевДмитрий РогозинЮрий Гагарин (космонавт)Байконур (город)Украина
 
 
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