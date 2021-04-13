https://ria.ru/20210413/delo-1728092908.html

СК возбудил дело против жителя Самары, избивавшего своих детей

СК возбудил дело против жителя Самары, избивавшего своих детей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Самары, который избивал своих маленьких детей, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:34

2021-04-13T15:34

2021-04-13T15:34

следственный комитет россии (ск рф)

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 13 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Самары, который избивал своих маленьких детей, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, на протяжении 2020 года мужчина напивался и систематически бил своих восьмилетнего и двухлетнего детей, а также 15-летнего пасынка. Отмечается, что в декабре прошлого года суд лишил подозреваемого родительских прав, а мать ограничил в родительских правах, семья характеризуется как неблагополучная."Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, подозреваемый задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность), будет дана правовая оценка действиям должностных лиц профильных служб, которые должны были осуществлять контроль за семьей.

https://ria.ru/20210306/prava-1600186757.html

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), самара, самарская область, происшествия