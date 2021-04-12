https://ria.ru/20210412/vaktsinirovanie-1727968026.html

Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса

Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:37

2021-04-12T19:37

2021-04-12T19:48

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865990_0:453:2836:2048_1920x0_80_0_0_a36d567c00c58b621a30f7f444f7599e.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса."Очень важно, безусловно, воспользоваться возможностью сделать прививку. Вакцинация - наиболее действенный инструмент профилактики ковида. И воспользоваться этим нужно, конечно, как можно скорее всем гражданам Российской Федерации в условиях нашей сегодняшней массовой иммунизации против ковида", - сказала она на брифинге.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)