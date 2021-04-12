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Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса
Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:37
2021-04-12T19:37
2021-04-12T19:48
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса."Очень важно, безусловно, воспользоваться возможностью сделать прививку. Вакцинация - наиболее действенный инструмент профилактики ковида. И воспользоваться этим нужно, конечно, как можно скорее всем гражданам Российской Федерации в условиях нашей сегодняшней массовой иммунизации против ковида", - сказала она на брифинге.
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