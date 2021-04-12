Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/vaktsinirovanie-1727968026.html
Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса
Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:37
2021-04-12T19:48
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865990_0:453:2836:2048_1920x0_80_0_0_a36d567c00c58b621a30f7f444f7599e.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса."Очень важно, безусловно, воспользоваться возможностью сделать прививку. Вакцинация - наиболее действенный инструмент профилактики ковида. И воспользоваться этим нужно, конечно, как можно скорее всем гражданам Российской Федерации в условиях нашей сегодняшней массовой иммунизации против ковида", - сказала она на брифинге.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865990_608:754:2333:2048_1920x0_80_0_0_4082b85011be2b1cf052dc6d5626269d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса

19:37 12.04.2021 (обновлено: 19:48 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедик делает прививку
Медик делает прививку - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса.
"Очень важно, безусловно, воспользоваться возможностью сделать прививку. Вакцинация - наиболее действенный инструмент профилактики ковида. И воспользоваться этим нужно, конечно, как можно скорее всем гражданам Российской Федерации в условиях нашей сегодняшней массовой иммунизации против ковида", - сказала она на брифинге.
Вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:16Инфографика
Вакцинация от COVID-19 в России
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Родинки назвали предвестником смертельно опасной болезни
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
Лента новостейМолния