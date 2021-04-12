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Туризм
https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727960418.html
В Турции сейчас отдыхают около 30 тысяч россиян, сообщил источник
В Турции сейчас отдыхают около 30 тысяч россиян, сообщил источник
Число находящихся в настоящее время на отдыхе в Турции российских туристов составляет 25-30 тысяч, сообщил РИА Новости источник в турецкой туротрасли на фоне... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:45
2021-04-12T18:45
туризм
россия
новости - туризм
турция
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АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Число находящихся в настоящее время на отдыхе в Турции российских туристов составляет 25-30 тысяч, сообщил РИА Новости источник в турецкой туротрасли на фоне информации о возможной приостановке авиасообщения с РФ.Как ранее сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли, решения по авиасообщению с Турцией на совещании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России в пятницу не принимались, они могут быть приняты в понедельник."В марте мы принимали более 20 тысяч российских туристов в неделю. С учетом роста турпотока в преддверии начала сезона и известной средней продолжительности пребывания наших гостей, число находящихся сейчас в Турции российских туристов мы можем оценить в пределах 25-30 тысяч", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727943397.html
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россия, новости - туризм, турция

В Турции сейчас отдыхают около 30 тысяч россиян, сообщил источник

18:45 12.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Число находящихся в настоящее время на отдыхе в Турции российских туристов составляет 25-30 тысяч, сообщил РИА Новости источник в турецкой туротрасли на фоне информации о возможной приостановке авиасообщения с РФ.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли, решения по авиасообщению с Турцией на совещании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России в пятницу не принимались, они могут быть приняты в понедельник.
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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"В марте мы принимали более 20 тысяч российских туристов в неделю. С учетом роста турпотока в преддверии начала сезона и известной средней продолжительности пребывания наших гостей, число находящихся сейчас в Турции российских туристов мы можем оценить в пределах 25-30 тысяч", - сказал собеседник агентства.
 
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