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Песков переадресовал в правительство вопрос о турпоездках в Турцию
Песков переадресовал в правительство вопрос о турпоездках в Турцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о введении возможных ограничений на туристические поездки россиян в Турцию в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:00
2021-04-12T19:03
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о введении возможных ограничений на туристические поездки россиян в Турцию в правительство, подчеркнув, что подобные решения принимаются в оперштабе с учетом развития эпидемиологической ситуации."Ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство. С учетом развития ситуации там принимаются решения в нашем штабе", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли ожидаются ограничения на поездки в Турцию для туристов.Как сообщила в прошлую пятницу пресс-служба Кремля, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу, условились поддерживать контакты по этой теме. Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Один из приоритетов — обеспечение безопасности иностранных туристов. По сообщению пресс-службы Кремля, условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию.По данным Минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в Турции в прошлый четверг в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 — 55 791 и 52 676.Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецкой провинции, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь вводится комендантский час по выходным дням — с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Помимо этого, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны будут работать только в режиме доставки и навынос.
https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727815722.html
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Песков переадресовал в правительство вопрос о турпоездках в Турцию

12:00 12.04.2021 (обновлено: 19:03 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о введении возможных ограничений на туристические поездки россиян в Турцию в правительство, подчеркнув, что подобные решения принимаются в оперштабе с учетом развития эпидемиологической ситуации.
"Ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство. С учетом развития ситуации там принимаются решения в нашем штабе", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли ожидаются ограничения на поездки в Турцию для туристов.
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По данным Минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в Турции в прошлый четверг в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 — 55 791 и 52 676.
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Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецкой провинции, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь вводится комендантский час по выходным дням — с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Помимо этого, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны будут работать только в режиме доставки и навынос.
 
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