https://ria.ru/20210412/teplosnabzhenie-1727838626.html
В Москве системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона
В Москве системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона
Московский комплекс городского хозяйства начал готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, сообщил журналистам в понедельник заместитель... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:21
2021-04-12T09:21
2021-04-12T09:21
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петр бирюков
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общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Московский комплекс городского хозяйства начал готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Петр Бирюков."В настоящее время проводятся регламентные работы на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов", - сказал Бирюков.По его словам, отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней."Предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячи жилых домов. Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - пояснил Бирюков.Он сообщил, что после отключения отопления начнется подготовка сетей к следующему осенне-зимнему периоду."До сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций. Пройдут гидравлические испытания на 16 тысячах километрах тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют", - отметил вице-мэр.
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петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Московский комплекс городского хозяйства начал готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Петр Бирюков
.
"В настоящее время проводятся регламентные работы на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов", - сказал Бирюков.
По его словам, отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней.
"Предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячи жилых домов. Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - пояснил Бирюков.
Он сообщил, что после отключения отопления начнется подготовка сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
"До сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций. Пройдут гидравлические испытания на 16 тысячах километрах тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют", - отметил вице-мэр.