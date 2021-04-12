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СМИ: сдача судна "Керченский пролив" сдвигается из-за подрядчиков
СМИ: сдача судна "Керченский пролив" сдвигается из-за подрядчиков
Сроки сдачи в эксплуатацию многофункционального аварийно-спасательного судна "Керченский пролив" сдвигаются из-за отказа европейских подрядчиков в монтаже и... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:33
2021-04-12T08:33
амурский судостроительный завод
объединенная судостроительная корпорация
rolls-royce motor cars
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сроки сдачи в эксплуатацию многофункционального аварийно-спасательного судна "Керченский пролив" сдвигаются из-за отказа европейских подрядчиков в монтаже и проведении испытаний оборудования, сообщает газета "Коммерсант".В середине марта завод объявил конкурс с максимальной ценой 79 миллионов рублей с НДС на выполнение шефмонтажных, пусконаладочных, а также швартовых и ходовых испытаний двух винторулевых колонок (ВРК) и трех подруливающих устройств Rolls-Royce. Срок исполнения работ — декабрь. Однако на конкурс не было подано ни одной заявки.По данным издания, Амурский судостроительный завод (входит в Объединённую судостроительную корпорацию, ОСК) не может провести необходимые работы с пропульсивным оборудованием Rolls-Royce, а также системами управления Kongsberg, так как европейцы отказались работать с предприятием из-за существующих санкций властей, препятствующих этому.Контракт на строительство "Керченского пролива" за 3,6 миллиарда рублей средств из госбюджета был заключен в декабре 2009 года. Заказчиком выступил Росморречфлот, эксплуатантом должно быть ФГБУ "Морспасслужба". Судно должно было быть сдано ещё в декабре 2011 года, но строительство было приостановлено.В ОСК и Росморречфлоте воздержались от комментариев. Источник издания, знакомый с ситуацией, сказал, что пока о замене оборудования говорить преждевременно, корпорация ведет поиск организаций для наладки имеющегося оборудования. При этом он согласен, что, скорее всего, сроки сдачи судна придется переносить. А еще два собеседника газеты утверждают, что заказчик за десять лет строительства уже смирился с отсутствием этого судна и не "возлагает надежд на его введение в эксплуатацию в ближайшее время".
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амурский судостроительный завод, объединенная судостроительная корпорация, rolls-royce motor cars, экономика

СМИ: сдача судна "Керченский пролив" сдвигается из-за подрядчиков

08:33 12.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАмурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сроки сдачи в эксплуатацию многофункционального аварийно-спасательного судна "Керченский пролив" сдвигаются из-за отказа европейских подрядчиков в монтаже и проведении испытаний оборудования, сообщает газета "Коммерсант".
В середине марта завод объявил конкурс с максимальной ценой 79 миллионов рублей с НДС на выполнение шефмонтажных, пусконаладочных, а также швартовых и ходовых испытаний двух винторулевых колонок (ВРК) и трех подруливающих устройств Rolls-Royce. Срок исполнения работ — декабрь. Однако на конкурс не было подано ни одной заявки.
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По данным издания, Амурский судостроительный завод (входит в Объединённую судостроительную корпорацию, ОСК) не может провести необходимые работы с пропульсивным оборудованием Rolls-Royce, а также системами управления Kongsberg, так как европейцы отказались работать с предприятием из-за существующих санкций властей, препятствующих этому.
Контракт на строительство "Керченского пролива" за 3,6 миллиарда рублей средств из госбюджета был заключен в декабре 2009 года. Заказчиком выступил Росморречфлот, эксплуатантом должно быть ФГБУ "Морспасслужба". Судно должно было быть сдано ещё в декабре 2011 года, но строительство было приостановлено.
В ОСК и Росморречфлоте воздержались от комментариев. Источник издания, знакомый с ситуацией, сказал, что пока о замене оборудования говорить преждевременно, корпорация ведет поиск организаций для наладки имеющегося оборудования. При этом он согласен, что, скорее всего, сроки сдачи судна придется переносить. А еще два собеседника газеты утверждают, что заказчик за десять лет строительства уже смирился с отсутствием этого судна и не "возлагает надежд на его введение в эксплуатацию в ближайшее время".
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Амурский судостроительный заводОбъединенная судостроительная корпорацияRolls-Royce Motor CarsЭкономика
 
 
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