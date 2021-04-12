https://ria.ru/20210412/sudno-1727833533.html

СМИ: сдача судна "Керченский пролив" сдвигается из-за подрядчиков

СМИ: сдача судна "Керченский пролив" сдвигается из-за подрядчиков

Сроки сдачи в эксплуатацию многофункционального аварийно-спасательного судна "Керченский пролив" сдвигаются из-за отказа европейских подрядчиков в монтаже и... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T08:33

2021-04-12T08:33

2021-04-12T08:33

амурский судостроительный завод

объединенная судостроительная корпорация

rolls-royce motor cars

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сроки сдачи в эксплуатацию многофункционального аварийно-спасательного судна "Керченский пролив" сдвигаются из-за отказа европейских подрядчиков в монтаже и проведении испытаний оборудования, сообщает газета "Коммерсант".В середине марта завод объявил конкурс с максимальной ценой 79 миллионов рублей с НДС на выполнение шефмонтажных, пусконаладочных, а также швартовых и ходовых испытаний двух винторулевых колонок (ВРК) и трех подруливающих устройств Rolls-Royce. Срок исполнения работ — декабрь. Однако на конкурс не было подано ни одной заявки.По данным издания, Амурский судостроительный завод (входит в Объединённую судостроительную корпорацию, ОСК) не может провести необходимые работы с пропульсивным оборудованием Rolls-Royce, а также системами управления Kongsberg, так как европейцы отказались работать с предприятием из-за существующих санкций властей, препятствующих этому.Контракт на строительство "Керченского пролива" за 3,6 миллиарда рублей средств из госбюджета был заключен в декабре 2009 года. Заказчиком выступил Росморречфлот, эксплуатантом должно быть ФГБУ "Морспасслужба". Судно должно было быть сдано ещё в декабре 2011 года, но строительство было приостановлено.В ОСК и Росморречфлоте воздержались от комментариев. Источник издания, знакомый с ситуацией, сказал, что пока о замене оборудования говорить преждевременно, корпорация ведет поиск организаций для наладки имеющегося оборудования. При этом он согласен, что, скорее всего, сроки сдачи судна придется переносить. А еще два собеседника газеты утверждают, что заказчик за десять лет строительства уже смирился с отсутствием этого судна и не "возлагает надежд на его введение в эксплуатацию в ближайшее время".

https://ria.ru/20210331/korabli-1603425937.html

https://ria.ru/20200729/1575078015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурский судостроительный завод, объединенная судостроительная корпорация, rolls-royce motor cars, экономика