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В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника
В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в отношении двух подростков из Волхова Ленинградской области, которые обстреляли из пневматического пистолета и РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T00:50
2021-04-12T00:50
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
волхов
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в отношении двух подростков из Волхова Ленинградской области, которые обстреляли из пневматического пистолета и избили сверстника, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным СК, 9 апреля пьяные молодые люди 17 и 18 лет в Волхове заманили знакомого в ангар "с целью совершения убийства".Отмечается, что предполагаемые преступники задержаны, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, подростку оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение. В пресс-службе полиции добавили, что, по словам потерпевшего, его обстреляли из пневматического пистолета, а после облили стеклоочистителем и подожгли.
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ленинградская область
волхов
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, волхов, происшествия

В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника

00:50 12.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в отношении двух подростков из Волхова Ленинградской области, которые обстреляли из пневматического пистолета и избили сверстника, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным СК, 9 апреля пьяные молодые люди 17 и 18 лет в Волхове заманили знакомого в ангар "с целью совершения убийства".
"Действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, 18-летний молодой человек произвел с близкого расстояния несколько выстрелов из пневматического пистолета в область головы потерпевшего. Кроме того, они причинили ему множественные телесные повреждения, в том числе в результате удушения и причинения ожогов. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, так как потерпевший оказал активное сопротивление и убежал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предполагаемые преступники задержаны, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, подростку оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение. В пресс-службе полиции добавили, что, по словам потерпевшего, его обстреляли из пневматического пистолета, а после облили стеклоочистителем и подожгли.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьВолховПроисшествия
 
 
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