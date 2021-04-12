В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в отношении двух подростков из Волхова Ленинградской области, которые обстреляли из пневматического пистолета и избили сверстника, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, 18-летний молодой человек произвел с близкого расстояния несколько выстрелов из пневматического пистолета в область головы потерпевшего. Кроме того, они причинили ему множественные телесные повреждения, в том числе в результате удушения и причинения ожогов. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, так как потерпевший оказал активное сопротивление и убежал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предполагаемые преступники задержаны, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, подростку оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение. В пресс-службе полиции добавили, что, по словам потерпевшего, его обстреляли из пневматического пистолета, а после облили стеклоочистителем и подожгли.