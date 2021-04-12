https://ria.ru/20210412/strelba-1727821017.html

В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника

В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в отношении двух подростков из Волхова Ленинградской области, которые обстреляли из пневматического пистолета и РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T00:50

2021-04-12T00:50

2021-04-12T00:50

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

волхов

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в отношении двух подростков из Волхова Ленинградской области, которые обстреляли из пневматического пистолета и избили сверстника, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным СК, 9 апреля пьяные молодые люди 17 и 18 лет в Волхове заманили знакомого в ангар "с целью совершения убийства".Отмечается, что предполагаемые преступники задержаны, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, подростку оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение. В пресс-службе полиции добавили, что, по словам потерпевшего, его обстреляли из пневматического пистолета, а после облили стеклоочистителем и подожгли.

https://ria.ru/20210411/strelba-1727761370.html

ленинградская область

волхов

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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, волхов, происшествия