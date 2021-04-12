https://ria.ru/20210412/soglashenie-1727936388.html

В Госдуму внесли проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

В Госдуму внесли проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, следует из базы данных нижней палаты... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:48

2021-04-12T16:48

2021-04-12T18:05

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, следует из базы данных нижней палаты парламента."В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года", — указывается в пояснительной записке к документу.В марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15 процентов доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует изменения соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что, если предложения России не примут, она откажется от выполнения условия этих документов.С тремя странами — Кипром, Мальтой, Люксембургом — договоры удалось пересмотреть, в случае с Нидерландами запустили процедуру денонсации.Минфин ранее сообщал, что провел несколько раундов переговоров с Амстердамом, однако они не увенчались успехом. Как отметили в российском министерстве, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны, поэтому Москва от него отказалась.Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем выплат из России в Нидерланды ежегодно исчисляется миллиардами рублей:

https://ria.ru/20210408/nalogi-1727373735.html

https://ria.ru/20210305/soglashenie-1600116423.html

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