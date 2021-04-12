В Госдуму внесли проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
16:48 12.04.2021 (обновлено: 18:05 12.04.2021)
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года", — указывается в пояснительной записке к документу.
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В марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15 процентов доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует изменения соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что, если предложения России не примут, она откажется от выполнения условия этих документов.
С тремя странами — Кипром, Мальтой, Люксембургом — договоры удалось пересмотреть, в случае с Нидерландами запустили процедуру денонсации.
Минфин ранее сообщал, что провел несколько раундов переговоров с Амстердамом, однако они не увенчались успехом. Как отметили в российском министерстве, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны, поэтому Москва от него отказалась.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем выплат из России в Нидерланды ежегодно исчисляется миллиардами рублей:
- —в 2017 году выплаты в виде дивидендов составили 271,9 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 15,04 миллиарда), в виде процентов — 185,3 миллиарда (52,4 миллиона рублей);
- —в 2018 году в виде дивидендов — 296,1 миллиарда рублей (8,1 миллиарда), в виде процентов — 116,8 миллиарда (57,4 миллиона);
- —в 2019 году в виде дивидендов — 182,8 миллиарда (9,4 миллиарда), в виде процентов — 157,06 миллиарда рублей (12,5 миллиона).