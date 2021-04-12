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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210412/smertnost-1727873594.html
В Кремле оценили публикацию NYT об избыточной смертности в России
В Кремле оценили публикацию NYT об избыточной смертности в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию New York Times о лидерстве России по показателям избыточной смертности во время... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:03
2021-04-12T12:10
распространение коронавируса
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дмитрий песков
европа
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию New York Times о лидерстве России по показателям избыточной смертности во время пандемии, отметив, что не знает критериев, на основе которых издание делает такой вывод.Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать публикацию New York Times, согласно которой Россия по росту избыточной смертности в период пандемии опережает Европу и США. Издание при этом ссылается на данные Росстата."Я не знаю, как они Росстатом руководствуются, но Росстат не дает у нас данные по Соединенным Штатам Америки и по другим странам. Поэтому я, честно говоря, не берусь что-то комментировать, не зная просто, на основе каких критериев это издание пришло к таким заключениям", - ответил Песков на просьбу пояснить, как эти данные соотносятся с заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что Россия лучше других стран справляется с пандемией.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, европа, сша

В Кремле оценили публикацию NYT об избыточной смертности в России

12:03 12.04.2021 (обновлено: 12:10 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию New York Times о лидерстве России по показателям избыточной смертности во время пандемии, отметив, что не знает критериев, на основе которых издание делает такой вывод.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать публикацию New York Times, согласно которой Россия по росту избыточной смертности в период пандемии опережает Европу и США. Издание при этом ссылается на данные Росстата.
"Я не знаю, как они Росстатом руководствуются, но Росстат не дает у нас данные по Соединенным Штатам Америки и по другим странам. Поэтому я, честно говоря, не берусь что-то комментировать, не зная просто, на основе каких критериев это издание пришло к таким заключениям", - ответил Песков на просьбу пояснить, как эти данные соотносятся с заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что Россия лучше других стран справляется с пандемией.
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 11:03Распространение коронавируса
В России подтвердили наименьшее с 9 ноября число смертей с COVID-19
 
Распространение коронавирусаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Дмитрий ПесковЕвропаСША
 
 
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