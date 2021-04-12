https://ria.ru/20210412/siriya-1727907188.html

Онлайн-конференция посла Сирии в России Рияда Хаддада

Онлайн-конференция посла Сирии в России Рияда Хаддада

16 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияда ХАДДАДА, приуроченная ко Дню эвакуации, который отмечается 17 апреля.

2021-04-12T14:44

2021-04-12T14:44

2021-04-12T14:44

анонсы

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Задать вопросВ этот день 75 лет назад сирийскую землю покинул последний французский солдат. Сегодня народу Сирии вновь приходится с оружием в руках отстаивать свое право на независимое развитие, суверенитет и территориальную целостность. Страна уже 10 лет не знает мира. Часть ее территории фактически оккупирована и неподконтрольна центральному правительству. Восстановлению нормальной жизни препятствуют удушающие западные санкции, носящие характер геноцида.Что сирийские власти предпринимают для восстановления страны и преодоления гуманитарного кризиса? Сможет ли Сирия выстоять в условиях ужесточения санкций? Чем объяснить отсутствие прогресса в процессе политического урегулирования сирийского кризиса, хотя в стране уже в около года не ведутся крупные военные действия? Намечена ли уже дата президентских выборов, и как проходит подготовка к их проведению? Каковы перспективы российско-сирийских отношений?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы