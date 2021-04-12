https://ria.ru/20210412/rosizo-1727890531.html

Подписание соглашения о сотрудничестве с "РОСИЗО"

Подписание соглашения о сотрудничестве с "РОСИЗО"

14 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет подписание соглашения о сотрудничестве между МИА "Россия сегодня" и Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО".

2021-04-12T13:19

2021-04-12T13:19

2021-04-12T13:19

анонсы

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Татьяна ВОЛОСАТОВА.Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" - многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями. Фонд "РОСИЗО" насчитывает более 45000 единиц хранения, в числе которых - уникальные предметы искусства XX и XI веков. Ядро собрания - коллекция произведений соцреализма. В 2021 году эти работы будут показаны в рамках масштабного выставочного проекта "Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927-1987", который откроется 26 апреля в залах Союза художников на Крымской валу.В 2021 году стартует федеральный выставочный проект "Путь навстречу" в музеях Дальнего Востока и Золотого кольца, пойдут выставки в Чечне и Ингушетии "Вдохновленные солнцем. Живопись и декоративно-прикладное искусство народов Кавказа и Средней Азии". Большое внимание "РОСИЗО" уделяет выставочным проектам со странами СНГ. 8 мая в Мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоится выставка "Война глазами очевидцев. Фронтовой рисунок и плакат".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы