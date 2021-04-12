https://ria.ru/20210412/pozhar-1727894431.html

На заброшенной ферме в Подмосковье ликвидировали открытое горение

На заброшенной ферме в Подмосковье ликвидировали открытое горение

Открытое горение на территории заброшенной фермы в городском округе Богородский Московской области удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:38

2021-04-12T13:38

2021-04-12T13:38

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Открытое горение на территории заброшенной фермы в городском округе Богородский Московской области удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о горении деревянных поддонов на площади 3200 квадратных метров на заброшенной ферме в деревне Аксено-Бутырки. В 12.36 пожар был локализован."В 13.16 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 25 человек и семь единиц техники.

https://ria.ru/20210412/pozhar-1727886130.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия