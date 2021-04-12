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На заброшенной ферме в Подмосковье ликвидировали открытое горение
На заброшенной ферме в Подмосковье ликвидировали открытое горение
Открытое горение на территории заброшенной фермы в городском округе Богородский Московской области удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:38
2021-04-12T13:38
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Открытое горение на территории заброшенной фермы в городском округе Богородский Московской области удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о горении деревянных поддонов на площади 3200 квадратных метров на заброшенной ферме в деревне Аксено-Бутырки. В 12.36 пожар был локализован."В 13.16 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 25 человек и семь единиц техники.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

На заброшенной ферме в Подмосковье ликвидировали открытое горение

13:38 12.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ликвидируют пожар в Доме культуры
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Доме культуры - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Открытое горение на территории заброшенной фермы в городском округе Богородский Московской области удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о горении деревянных поддонов на площади 3200 квадратных метров на заброшенной ферме в деревне Аксено-Бутырки. В 12.36 пожар был локализован.
"В 13.16 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 25 человек и семь единиц техники.
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12:57
На заброшенной ферме в Подмосковье вспыхнул пожар
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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