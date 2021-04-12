https://ria.ru/20210412/pase-1727926534.html

В России назвали условие продолжения работы на площадке ПАСЕ

В России назвали условие продолжения работы на площадке ПАСЕ

Россия может отказаться от работы на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае ущемления прав делегации, заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:12

2021-04-12T16:12

2021-04-12T16:21

россия

петр толстой

госдума рф

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

украина

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Россия может отказаться от работы на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае ущемления прав делегации, заявил журналистам в понедельник вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой."Для нас самым главным условием продолжения работы на этой площадке является сохранение полных прав делегации Федерального Собрания. В том случае, если будет принято решение эти права в каком-то смысле ущемить, мы в такой ситуации работать не будем", - отметил Толстой.До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе из-за ситуации, сложившейся в ПАСЕ. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.

https://ria.ru/20210410/pase-1727734085.html

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россия

украина

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россия, петр толстой, госдума рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире