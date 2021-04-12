https://ria.ru/20210412/orenburzhe-1727885006.html

Ситуация с паводком в Оренбуржье находится под контролем местных властей

Ситуация с паводком в Оренбуржье находится под контролем местных властей

Ситуация с паводком в Оренбургской области находится под контролем местных властей, заявил губернатор области Денис Паслер. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:52

2021-04-12T12:52

2021-04-12T12:52

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 12 апр – РИА новости. Ситуация с паводком в Оренбургской области находится под контролем местных властей, заявил губернатор области Денис Паслер.По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона посетил несколько мест в Новосергиевском районе области, где вода вследствие паводка подступает к домам, встретился с местными жителями и работниками коммунальных служб."Ситуация находится под контролем местных властей. Но несмотря на наметившийся спад паводка, мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал Паслер.Режим повышенной готовности в Новосергиевском районе был введен 8 апреля. На случай "большой воды" подготовлен пункт эвакуации в местной школе, рассчитанный на 20 человек. Организована работа по водоотведению, устроены две круглосуточные переправы для жителей НовосергиевкиВ режиме видеосвязи губернатор провел совещание с остальными территориями региона, находящимися в зоне паводка - чрезвычайных ситуаций там не зарегистрировано.

https://ria.ru/20210408/orenburzhe-1727339125.html

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2021

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денис паслер