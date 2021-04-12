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Ситуация с паводком в Оренбуржье находится под контролем местных властей
Ситуация с паводком в Оренбуржье находится под контролем местных властей
Ситуация с паводком в Оренбургской области находится под контролем местных властей, заявил губернатор области Денис Паслер. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:52
2021-04-12T12:52
2021-04-12T12:52
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 12 апр – РИА новости. Ситуация с паводком в Оренбургской области находится под контролем местных властей, заявил губернатор области Денис Паслер.По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона посетил несколько мест в Новосергиевском районе области, где вода вследствие паводка подступает к домам, встретился с местными жителями и работниками коммунальных служб."Ситуация находится под контролем местных властей. Но несмотря на наметившийся спад паводка, мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал Паслер.Режим повышенной готовности в Новосергиевском районе был введен 8 апреля. На случай "большой воды" подготовлен пункт эвакуации в местной школе, рассчитанный на 20 человек. Организована работа по водоотведению, устроены две круглосуточные переправы для жителей НовосергиевкиВ режиме видеосвязи губернатор провел совещание с остальными территориями региона, находящимися в зоне паводка - чрезвычайных ситуаций там не зарегистрировано.
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денис паслер
ОРЕНБУРГ, 12 апр – РИА новости
. Ситуация с паводком в Оренбургской области находится под контролем местных властей, заявил губернатор области Денис Паслер
.
По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона посетил несколько мест в Новосергиевском районе области, где вода вследствие паводка подступает к домам, встретился с местными жителями и работниками коммунальных служб.
"Ситуация находится под контролем местных властей. Но несмотря на наметившийся спад паводка, мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал Паслер.
Режим повышенной готовности в Новосергиевском районе был введен 8 апреля. На случай "большой воды" подготовлен пункт эвакуации в местной школе, рассчитанный на 20 человек. Организована работа по водоотведению, устроены две круглосуточные переправы для жителей Новосергиевки
В режиме видеосвязи губернатор провел совещание с остальными территориями региона, находящимися в зоне паводка - чрезвычайных ситуаций там не зарегистрировано.
"Если на востоке паводковая ситуация только начинает развиваться, то на западе она либо миновала и пошла на спад, либо вот-вот достигнет своего максимума. Я лично проверил, как налажено взаимодействие администрации Новосергиевского района с людьми, живущими в зоне паводка: организована перевозка людей, подвоз медикаментов. Одна многодетная семья перевезена с места жительства на время затопления. Важно, что ни один дом вода не затронула: подтоплены огороды и хозяйственные постройки, есть перелитые дороги и подтопленные мосты, но в дома оренбуржцев вода не зашла. Рассчитываю, что и в дальнейшем, на востоке области, мы так же организованно справимся с паводком", - отметил глава региона.