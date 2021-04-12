https://ria.ru/20210412/moshennichestvo-1727946819.html
В Москве возбудили дело об обмане дочери летчика Чкалова
В Москве возбудили дело об обмане дочери летчика Чкалова
В Москве возбудили дело об обмане дочери летчика Валерия Чкалова на 23 миллиона рублей, аферисты убедили ее перевести деньги под видом "службы безопасности",... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:42
2021-04-12T17:42
2021-04-12T17:54
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Москве возбудили дело об обмане дочери летчика Валерия Чкалова на 23 миллиона рублей, аферисты убедили ее перевести деньги под видом "службы безопасности", сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."По результатам проведенной процессуальной проверки о мошеннических действиях в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "мошенничество в особо крупном размере", - сказала она.По данным следствия, в апреле жительнице столицы позвонили неизвестные, представившись сотрудниками СК и службы безопасности банка. Последние рассказали, что персональные данные 81-летней женщины находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Обманутая потерпевшая перевела неизвестным более 23 миллионов рублей.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные лица.
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/moshenniki-1727696900.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия