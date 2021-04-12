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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210412/lanskaya-1727881519.html
Фоменко и Аверин раскритиковали выступление Ланской в образе Земфиры
Фоменко и Аверин раскритиковали выступление Ланской в образе Земфиры
Актеры Николай Фоменко и Максим Аверин в недавнем выпуске шоу пародий "Точь-в-точь" на Первом канале раскритиковали выступление Валерии Ланской, которая... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:30
2021-04-12T17:30
максим галкин
максим аверин
леонид ярмольник
земфира
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
валерия ланская
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Актеры Николай Фоменко и Максим Аверин в недавнем выпуске шоу пародий "Точь-в-точь" на Первом канале раскритиковали выступление Валерии Ланской, которая изображала Земфиру.Актриса исполнила ее песню "Ариведерчи". И если внешне Ланская напоминала знаменитую певицу, то в остальном, по их мнению, она не дотянула.По его словам, за всей этой технической работой пропала та история, благодаря которой Земфира стала такой большой звездой. В итоге он поставил Валерии четыре балла из пяти возможных.Не слишком хорошо попала она в образ Земфиры и по мнению Максима Аверина.А вот Максиму Галкину и Леониду Ярмольнику исполнение понравилось. Они оценили образ, созданный Валерией, на пять баллов.Позже актриса в своем Instagram написала: это было "реально испытание" с учетом того, что для многих, в том числе и для нее, Земфира – "кумир, идеал, пример". Валерия также призналась, что исполняла этот номер с большой любовью.
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максим галкин, максим аверин, леонид ярмольник, земфира, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерия ланская, николай фоменко

Фоменко и Аверин раскритиковали выступление Ланской в образе Земфиры

17:30 12.04.2021
 
© Фото : 1tvВалерия Ланская в образе Земфиры на шоу "Точь-в-точь"
Валерия Ланская в образе Земфиры на шоу Точь-в-точь - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : 1tv
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Актеры Николай Фоменко и Максим Аверин в недавнем выпуске шоу пародий "Точь-в-точь" на Первом канале раскритиковали выступление Валерии Ланской, которая изображала Земфиру.
Актриса исполнила ее песню "Ариведерчи". И если внешне Ланская напоминала знаменитую певицу, то в остальном, по их мнению, она не дотянула.

"Я понимаю всю сложность этого образа, но мне не хватило харизмы, истории и энергии. Этого совершенно не было. Вы так внимательно шагали за нотками, не всегда поэтому в них точно попадали", прокомментировал Фоменко выступление Ланской.

По его словам, за всей этой технической работой пропала та история, благодаря которой Земфира стала такой большой звездой. В итоге он поставил Валерии четыре балла из пяти возможных.
Не слишком хорошо попала она в образ Земфиры и по мнению Максима Аверина.

"Мне кажется, здесь не задалось все с самого начала. То ли ты чего-то испугалась, то ли эти ноты тебе мешали. Мощи тоже не случилось, а ты все это можешь", — сказал член жюри и поставил Ланской тройку.

А вот Максиму Галкину и Леониду Ярмольнику исполнение понравилось. Они оценили образ, созданный Валерией, на пять баллов.
Позже актриса в своем Instagram написала: это было "реально испытание" с учетом того, что для многих, в том числе и для нее, Земфира – "кумир, идеал, пример". Валерия также призналась, что исполняла этот номер с большой любовью.
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ШоубизМаксим ГалкинМаксим АверинЛеонид ЯрмольникЗемфираШоу-бизнесЗнаменитостизвездыВалерия ЛанскаяНиколай Фоменко
 
 
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