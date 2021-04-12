https://ria.ru/20210412/lanskaya-1727881519.html

Фоменко и Аверин раскритиковали выступление Ланской в образе Земфиры

Фоменко и Аверин раскритиковали выступление Ланской в образе Земфиры

Актеры Николай Фоменко и Максим Аверин в недавнем выпуске шоу пародий "Точь-в-точь" на Первом канале раскритиковали выступление Валерии Ланской, которая... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:30

2021-04-12T17:30

2021-04-12T17:30

максим галкин

максим аверин

леонид ярмольник

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Актеры Николай Фоменко и Максим Аверин в недавнем выпуске шоу пародий "Точь-в-точь" на Первом канале раскритиковали выступление Валерии Ланской, которая изображала Земфиру.Актриса исполнила ее песню "Ариведерчи". И если внешне Ланская напоминала знаменитую певицу, то в остальном, по их мнению, она не дотянула.По его словам, за всей этой технической работой пропала та история, благодаря которой Земфира стала такой большой звездой. В итоге он поставил Валерии четыре балла из пяти возможных.Не слишком хорошо попала она в образ Земфиры и по мнению Максима Аверина.А вот Максиму Галкину и Леониду Ярмольнику исполнение понравилось. Они оценили образ, созданный Валерией, на пять баллов.Позже актриса в своем Instagram написала: это было "реально испытание" с учетом того, что для многих, в том числе и для нее, Земфира – "кумир, идеал, пример". Валерия также призналась, что исполняла этот номер с большой любовью.

https://ria.ru/20210329/galkin-1603261116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим галкин, максим аверин, леонид ярмольник, земфира, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерия ланская, николай фоменко