Фоменко и Аверин раскритиковали выступление Ланской в образе Земфиры
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Актеры Николай Фоменко и Максим Аверин в недавнем выпуске шоу пародий "Точь-в-точь" на Первом канале раскритиковали выступление Валерии Ланской, которая изображала Земфиру.
Актриса исполнила ее песню "Ариведерчи". И если внешне Ланская напоминала знаменитую певицу, то в остальном, по их мнению, она не дотянула.
"Я понимаю всю сложность этого образа, но мне не хватило харизмы, истории и энергии. Этого совершенно не было. Вы так внимательно шагали за нотками, не всегда поэтому в них точно попадали", — прокомментировал Фоменко выступление Ланской.
По его словам, за всей этой технической работой пропала та история, благодаря которой Земфира стала такой большой звездой. В итоге он поставил Валерии четыре балла из пяти возможных.
Не слишком хорошо попала она в образ Земфиры и по мнению Максима Аверина.
"Мне кажется, здесь не задалось все с самого начала. То ли ты чего-то испугалась, то ли эти ноты тебе мешали. Мощи тоже не случилось, а ты все это можешь", — сказал член жюри и поставил Ланской тройку.
А вот Максиму Галкину и Леониду Ярмольнику исполнение понравилось. Они оценили образ, созданный Валерией, на пять баллов.
Позже актриса в своем Instagram написала: это было "реально испытание" с учетом того, что для многих, в том числе и для нее, Земфира – "кумир, идеал, пример". Валерия также призналась, что исполняла этот номер с большой любовью.