https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727937401.html

Глава ВОЗ заявил о росте смертности от коронавируса

Глава ВОЗ заявил о росте смертности от коронавируса

Количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц, заявил на брифинге в понедельник генеральный... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:53

2021-04-12T16:53

2021-04-12T17:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

воз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727857536_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_e1b6fce008d06e3f8bbcb381d4765237.jpg

ЖЕНЕВА, 12 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."В январе и феврале в мире шесть недель подряд отмечалось снижение случаев заболевания COVID-19. Сейчас у нас седьмую неделю подряд растет количество заражений, и четыре недели растет смертность", - сказал он.Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что COVID-19 не является обычным гриппом, и эксперты еще не знают долгосрочных последствий вируса для организма человека, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, воз, в мире