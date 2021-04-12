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Глава ВОЗ заявил о росте смертности от коронавируса
Глава ВОЗ заявил о росте смертности от коронавируса
Количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц, заявил на брифинге в понедельник генеральный... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:53
2021-04-12T16:53
2021-04-12T17:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 12 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."В январе и феврале в мире шесть недель подряд отмечалось снижение случаев заболевания COVID-19. Сейчас у нас седьмую неделю подряд растет количество заражений, и четыре недели растет смертность", - сказал он.Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что COVID-19 не является обычным гриппом, и эксперты еще не знают долгосрочных последствий вируса для организма человека, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, воз, в мире