https://ria.ru/20210412/granatomety-1727905637.html

Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году

Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году

Литва получит от США одноразовые ручные противотанковые гранатометы M72 LAW, которые были приняты на вооружение американской армией в 1962 году, передает... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:37

2021-04-12T14:37

2021-04-12T15:32

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ВИЛЬНЮС, 12 апр - РИА Новости. Литва получит от США одноразовые ручные противотанковые гранатометы M72 LAW, которые были приняты на вооружение американской армией в 1962 году, передает Sputnik Литва со ссылкой на министерство обороны балтийской республики."Церемония передачи вооружений пройдет в среду в штабе батальона имени великого князя литовского Гедиминаса в Вильнюсе. Стоимость оружия составила десять миллионов долларов. Его распределят между подразделениями Добровольческих сил литовской армии. Как сообщается, американские военные уже ознакомили инструкторов Добровольческих сил с использованием этих гранатометов", - пишет Sputnik.Как добавляет агентство, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что гранатометы M72 LAW "внесут значительный вклад в повышение сдерживания", а также в "укрепление безопасности Балтийского региона". Как сообщается на сайте минобороны, переданное оружие проверено в операциях США и их союзников в Ираке, Афганистане и в других конфликтах.По данным Sputnik, гранатометы M72 LAW были приняты на вооружение в американской армии в 1962 году в качестве индивидуального противотанкового оружия. Сейчас в США гранатометы серии M72 LAW по большей части заменены на более новое и эффективное вооружение.

https://ria.ru/20210410/voyna-1727712192.html

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арвидас анушаускас, сша, литва, безопасность, в мире