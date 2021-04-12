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"Уничтожит в одночасье": турки призвали не забывать о потенциале России
"Уничтожит в одночасье": турки призвали не забывать о потенциале России
Читатели турецкого новостного портала Haber7 посоветовали всерьез отнестись к военному потенциалу России. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:58
2021-04-12T18:00
россия
донбасс
петр порошенко
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турция
сирия
сша
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели турецкого новостного портала Haber7 посоветовали всерьез отнестись к военному потенциалу России."Россия обладает современными ядерными вооружениями, которых в тысячу раз больше, чем наших беспилотных летательных аппаратов, как они могут стать страшным сном? Не будь иностранных держав — Украина будет стерта с лица земли за 24 часа. Единственный путь — давление в пользу соглашения о мире. В противном случае второй страной, которую это коснется больше всего, будет Турция", — написал пользователь под ником метин."Украина, спасая Крым, может потерять всю страну. Наши ударные БПЛА действительно очень хороши, но небольшое количество ударных дронов не сможет остановить гигантскую российскую армию. По количеству военных, танкам, артиллерии, ракетам, самолетам, кораблям и так далее превосходство на стороне русских с большим перевесом", — отметил, в свою очередь, Бутик."Говорить о "страшном сне" для России просто смешно. Не знать, что Россия может сделать, в эту эпоху, в которую мы живем, значит не знать, что происходит в мире. Россия может уничтожить Америку в одночасье… А остальное додумайте сами", — подытожил третий комментатор по имени атасой.В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 для украинской армии. В марте он сообщил об их поставках и успешном испытании на Украине. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники появятся на вооружении в подразделениях сил спецопераций, десантников, моторизованных войсках и других воинских частях. Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников сообщили РИА Новости, что Украина уже купила ударные Bayraktar. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, напомнил, что Москва предостерегает Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210412/donbass-1727874633.html
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россия, донбасс, петр порошенко, панцирь-с1, турция, сирия, сша, украина

"Уничтожит в одночасье": турки призвали не забывать о потенциале России

17:58 12.04.2021 (обновлено: 18:00 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели турецкого новостного портала Haber7 посоветовали всерьез отнестись к военному потенциалу России.
"Россия обладает современными ядерными вооружениями, которых в тысячу раз больше, чем наших беспилотных летательных аппаратов, как они могут стать страшным сном? Не будь иностранных держав — Украина будет стерта с лица земли за 24 часа. Единственный путь — давление в пользу соглашения о мире. В противном случае второй страной, которую это коснется больше всего, будет Турция", — написал пользователь под ником метин.
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"Украина, спасая Крым, может потерять всю страну. Наши ударные БПЛА действительно очень хороши, но небольшое количество ударных дронов не сможет остановить гигантскую российскую армию. По количеству военных, танкам, артиллерии, ракетам, самолетам, кораблям и так далее превосходство на стороне русских с большим перевесом", — отметил, в свою очередь, Бутик.
"Говорить о "страшном сне" для России просто смешно. Не знать, что Россия может сделать, в эту эпоху, в которую мы живем, значит не знать, что происходит в мире. Россия может уничтожить Америку в одночасье… А остальное додумайте сами", — подытожил третий комментатор по имени атасой.
В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 для украинской армии. В марте он сообщил об их поставках и успешном испытании на Украине. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники появятся на вооружении в подразделениях сил спецопераций, десантников, моторизованных войсках и других воинских частях.
Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников сообщили РИА Новости, что Украина уже купила ударные Bayraktar. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, напомнил, что Москва предостерегает Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияДонбассПетр ПорошенкоПанцирь-С1ТурцияСирияСШАУкраина
 
 
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