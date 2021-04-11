"Мы в ответе за все": житель Казахстана выхаживает диких животных

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В Казахстане военный выхаживает диких животных, пострадавших от рук человека. Выйдя на пенсию, Андрей Шляхов организовал реабилитационный центр "Сказка живой природы". Сюда привозят раненых животных со всей округи. По возможности, после лечения их выпускают в дикую природу. Но есть и те, кто уже не может вернуться в естественную среду обитания.