https://ria.ru/20210411/turtsiya-1727780264.html

Эрдоган: Анкара хочет, чтобы Москва и Киев решили свои споры мирным путем

Эрдоган: Анкара хочет, чтобы Москва и Киев решили свои споры мирным путем

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для разрешения противоречий между Россией и Украиной путем переговоров. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T15:19

2021-04-11T15:19

2021-04-11T16:05

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 11 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для разрешения противоречий между Россией и Украиной путем переговоров."Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом", - сказал он, выступая в Стамбуле перед активистами молодежного крыла правящей партии. Накануне Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в Стамбуле с визитом. Стороны высказались за перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс — в частности, ее намерений "получить в ближайшее время план действий относительно членства". Помимо этого, Эрдоган заявил, что поддерживает так называемую "Крымскую платформу", территориальную целостность и суверенитет Украины. Принципиальная позиция Анкары, по его словам, заключается в непризнании "аннексии" Крыма.Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал дарами данайцев обещание Турции помочь Украине вернуть контроль над полуостровом.В Киеве неоднократно заявляли, что вступление в НАТО — это приоритетная задача для Украины. В 2014 году Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года Украина определила членство в альянсе как цель своей внешней политики.При этом, как подчеркивали в НАТО, организация ожидает от страны внутренних реформ и развития собственной обороны по стандартам военного блока. По словам бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210410/balbek-1727729093.html

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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире