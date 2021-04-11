Эрдоган: Анкара хочет, чтобы Москва и Киев решили свои споры мирным путем
15:19 11.04.2021 (обновлено: 16:05 11.04.2021)
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPOПрезидент Турции Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Стамбуле, Турция
"Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом", - сказал он, выступая в Стамбуле перед активистами молодежного крыла правящей партии.
10 апреля, 21:41Бальбек оценил слова Эрдогана о поддержке "Крымской платформы"
Накануне Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в Стамбуле с визитом. Стороны высказались за перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс — в частности, ее намерений "получить в ближайшее время план действий относительно членства".
Помимо этого, Эрдоган заявил, что поддерживает так называемую "Крымскую платформу", территориальную целостность и суверенитет Украины. Принципиальная позиция Анкары, по его словам, заключается в непризнании "аннексии" Крыма.
В Киеве неоднократно заявляли, что вступление в НАТО — это приоритетная задача для Украины. В 2014 году Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года Украина определила членство в альянсе как цель своей внешней политики.
При этом, как подчеркивали в НАТО, организация ожидает от страны внутренних реформ и развития собственной обороны по стандартам военного блока. По словам бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.