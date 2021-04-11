https://ria.ru/20210411/rukopozhatie-1727773828.html

Папа Римский впервые за долгое время пожал руки присутствовавшим на мессе

Папа Римский впервые за долгое время пожал руки присутствовавшим на мессе

Папа Римский Франциск, который возглавил в римской церкви Санто-Спирито-ин-Сассиа мессу воскресенья милосердия Божия, впервые за долгое время после литургии... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T14:24

2021-04-11T14:24

2021-04-11T16:19

религия и мировоззрение

папа римский

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

в мире

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РИМ, 11 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, который возглавил в римской церкви Санто-Спирито-ин-Сассиа мессу воскресенья милосердия Божия, впервые за долгое время после литургии пожал руки всем присутствовавшим в храме.Из-за строгих ограничительных мер, введенных Святым престолом в связи с пандемией COVID-19, в течение многих месяцев папа Франциск проводил богослужения в присутствии весьма небольшого числа представителей духовенства и мирян, и после мессы верующие не могли подойти к понтифику, чтобы пожать или поцеловать ему руку.На сей раз на воскресной папской мессе в храме Санто-Спирито-ин-Сассиа, онлайн-трансляцию которой осуществлял информационный портал Vatican News, присутствовали уже около 80 человек. Папе Римскому сослужили так называемые "миссионеры милосердия" - некоторые из священников, которым по случаю Юбилейного года милосердия понтифик дал особые полномочия при совершении таинства исповеди. На богослужении присутствовали монахини, медсестры, люди с ограниченными возможностями, заключенные из нескольких римских тюрем, семья мигрантов из Аргентины, а также молодые беженцы из Сирии, Нигерии и Египта.После божественной литургии папа Франциск прочитал полуденную молитву "Царица Небесная" и сам подошел к инвалидам, чтобы пожать им руки и погладить по голове. После этого все присутствовавшие на мессе пожали или поцеловали руку понтифику.Этого не происходило на папских мессах давно. Папа Франциск вновь начал приветствовать верующих рукопожатием во время мартовской поездки в Ирак, а 2 апреля в Великую пятницу по окончании церемонии Крестного пути (Via Crucis) в Ватикане обнял четырех детей – трех мальчиков и девочку, которые подбежали к нему на паперти Собора Святого Петра.Ранее сообщалось, что папа Франциск был вакцинирован от COVID-19.

https://ria.ru/20210402/vatikan-1604048828.html

https://ria.ru/20210402/vatikan-1603950658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, в мире