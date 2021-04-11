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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210411/rukopozhatie-1727773828.html
Папа Римский впервые за долгое время пожал руки присутствовавшим на мессе
Папа Римский впервые за долгое время пожал руки присутствовавшим на мессе
Папа Римский Франциск, который возглавил в римской церкви Санто-Спирито-ин-Сассиа мессу воскресенья милосердия Божия, впервые за долгое время после литургии... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T14:24
2021-04-11T16:19
религия и мировоззрение
папа римский
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
в мире
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РИМ, 11 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, который возглавил в римской церкви Санто-Спирито-ин-Сассиа мессу воскресенья милосердия Божия, впервые за долгое время после литургии пожал руки всем присутствовавшим в храме.Из-за строгих ограничительных мер, введенных Святым престолом в связи с пандемией COVID-19, в течение многих месяцев папа Франциск проводил богослужения в присутствии весьма небольшого числа представителей духовенства и мирян, и после мессы верующие не могли подойти к понтифику, чтобы пожать или поцеловать ему руку.На сей раз на воскресной папской мессе в храме Санто-Спирито-ин-Сассиа, онлайн-трансляцию которой осуществлял информационный портал Vatican News, присутствовали уже около 80 человек. Папе Римскому сослужили так называемые "миссионеры милосердия" - некоторые из священников, которым по случаю Юбилейного года милосердия понтифик дал особые полномочия при совершении таинства исповеди. На богослужении присутствовали монахини, медсестры, люди с ограниченными возможностями, заключенные из нескольких римских тюрем, семья мигрантов из Аргентины, а также молодые беженцы из Сирии, Нигерии и Египта.После божественной литургии папа Франциск прочитал полуденную молитву "Царица Небесная" и сам подошел к инвалидам, чтобы пожать им руки и погладить по голове. После этого все присутствовавшие на мессе пожали или поцеловали руку понтифику.Этого не происходило на папских мессах давно. Папа Франциск вновь начал приветствовать верующих рукопожатием во время мартовской поездки в Ирак, а 2 апреля в Великую пятницу по окончании церемонии Крестного пути (Via Crucis) в Ватикане обнял четырех детей – трех мальчиков и девочку, которые подбежали к нему на паперти Собора Святого Петра.Ранее сообщалось, что папа Франциск был вакцинирован от COVID-19.
https://ria.ru/20210402/vatikan-1604048828.html
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папа римский, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, в мире

Папа Римский впервые за долгое время пожал руки присутствовавшим на мессе

14:24 11.04.2021 (обновлено: 16:19 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа Франциск. Дни молодежи в Польше
Папа Франциск. Дни молодежи в Польше - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Алекс Панциков
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РИМ, 11 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, который возглавил в римской церкви Санто-Спирито-ин-Сассиа мессу воскресенья милосердия Божия, впервые за долгое время после литургии пожал руки всем присутствовавшим в храме.
Из-за строгих ограничительных мер, введенных Святым престолом в связи с пандемией COVID-19, в течение многих месяцев папа Франциск проводил богослужения в присутствии весьма небольшого числа представителей духовенства и мирян, и после мессы верующие не могли подойти к понтифику, чтобы пожать или поцеловать ему руку.
Церемония Крестного пути (Via Crucis) в Великую пятницу на площади Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея, вновь прошла на пустой площади из-за пандемии коронавируса. - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 23:15Религия и мировоззрение
Церемония Крестного пути в Ватикане прошла на пустой площади
На сей раз на воскресной папской мессе в храме Санто-Спирито-ин-Сассиа, онлайн-трансляцию которой осуществлял информационный портал Vatican News, присутствовали уже около 80 человек. Папе Римскому сослужили так называемые "миссионеры милосердия" - некоторые из священников, которым по случаю Юбилейного года милосердия понтифик дал особые полномочия при совершении таинства исповеди. На богослужении присутствовали монахини, медсестры, люди с ограниченными возможностями, заключенные из нескольких римских тюрем, семья мигрантов из Аргентины, а также молодые беженцы из Сирии, Нигерии и Египта.
После божественной литургии папа Франциск прочитал полуденную молитву "Царица Небесная" и сам подошел к инвалидам, чтобы пожать им руки и погладить по голове. После этого все присутствовавшие на мессе пожали или поцеловали руку понтифику.
Папа римский Франциск в базилике Санта - Мария - ин - Арачели в Риме - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 13:38Религия и мировоззрение
Папа Франциск пообщался с бедными и бездомными в Ватикане
Этого не происходило на папских мессах давно. Папа Франциск вновь начал приветствовать верующих рукопожатием во время мартовской поездки в Ирак, а 2 апреля в Великую пятницу по окончании церемонии Крестного пути (Via Crucis) в Ватикане обнял четырех детей – трех мальчиков и девочку, которые подбежали к нему на паперти Собора Святого Петра.
Ранее сообщалось, что папа Франциск был вакцинирован от COVID-19.
 
Религия и мировоззрениеПапа РимскийРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканВ мире
 
 
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