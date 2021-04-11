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Члены ЦИК России не зафиксировали нарушений на референдуме в Киргизии
Члены ЦИК России не зафиксировали нарушений на референдуме в Киргизии
Члены ЦИК России сообщили РИА Новости, что не зафиксировали нарушений на тех участках, которые посетили в ходе наблюдения за конституционным референдумом в... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T19:27
2021-04-11T19:27
чуйская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Члены ЦИК России сообщили РИА Новости, что не зафиксировали нарушений на тех участках, которые посетили в ходе наблюдения за конституционным референдумом в Киргизии.Члены ЦИК РФ Павел Андреев и Антон Лопатин наблюдают за голосованием по линии двустороннего сотрудничества между комиссиями двух стран, Евгений Шевченко – в составе Миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества. Члены ЦИК РФ присутствовали как на открытии участков, так и на закрытии, в течение дня посещали участки в Бишкеке и Чуйской области. Избирательные участки уже закрылись. Более 79% граждан Киргизии проголосовали за новую конституцию после обработки 90% бюллетеней, приводит предварительные данные портал ЦИК."Мы посетили около 30 участков, расположенных в Бишкеке и в Чуйской области. Было большое количество наблюдателей, все проходило очень организованно. На тех участках, где мы были, не зафиксировали никаких нарушений", - сказал РИА Новости член ЦИК Шевченко.По словам Лопатина, сейчас идёт подсчёт голосов. Также состоялись местные выборы, результаты которых будут подведены после референдума. "Делегация ЦИК России на тех участках, которые мы посетили, нарушений не выявила. Было большое количество наблюдателей как от политических партий, с учётом местных выборов, так и от общественных организаций.", - подчеркнул Лопатин.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Референдум признается состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей. По данным ЦИК, итоговая явка превысила 34%.На выборах в местные советы, которые также прошли 11 апреля, за места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет. Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727794948.html
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чуйская область, цик рф, бишкек, киргизия, в мире

Члены ЦИК России не зафиксировали нарушений на референдуме в Киргизии

19:27 11.04.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкКонституционный референдум в Киргизии
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Члены ЦИК России сообщили РИА Новости, что не зафиксировали нарушений на тех участках, которые посетили в ходе наблюдения за конституционным референдумом в Киргизии.
Члены ЦИК РФ Павел Андреев и Антон Лопатин наблюдают за голосованием по линии двустороннего сотрудничества между комиссиями двух стран, Евгений Шевченко – в составе Миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества. Члены ЦИК РФ присутствовали как на открытии участков, так и на закрытии, в течение дня посещали участки в Бишкеке и Чуйской области. Избирательные участки уже закрылись. Более 79% граждан Киргизии проголосовали за новую конституцию после обработки 90% бюллетеней, приводит предварительные данные портал ЦИК.
"Мы посетили около 30 участков, расположенных в Бишкеке и в Чуйской области. Было большое количество наблюдателей, все проходило очень организованно. На тех участках, где мы были, не зафиксировали никаких нарушений", - сказал РИА Новости член ЦИК Шевченко.
По словам Лопатина, сейчас идёт подсчёт голосов. Также состоялись местные выборы, результаты которых будут подведены после референдума. "Делегация ЦИК России на тех участках, которые мы посетили, нарушений не выявила. Было большое количество наблюдателей как от политических партий, с учётом местных выборов, так и от общественных организаций.", - подчеркнул Лопатин.
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 18:01
Наблюдатель: избиратели в Киргизии доверяют электронному подсчету голосов
В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Референдум признается состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей. По данным ЦИК, итоговая явка превысила 34%.
На выборах в местные советы, которые также прошли 11 апреля, за места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет. Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.

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Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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