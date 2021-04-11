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Метеоролог рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
До четверга в Москве погода будет как в июне: солнечно, сухо и до плюс 22, в среду может быть побит рекорд тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T14:02
2021-04-11T14:02
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. До четверга в Москве погода будет как в июне: солнечно, сухо и до плюс 22, в среду может быть побит рекорд тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, ещё 10 апреля началась фенологическая весна, то есть среднесуточная температура воздуха устойчиво стала превышать плюс пять градусов, а значит, стартовали механизмы повсеместного пробуждения природы и миграции птиц. Также при таких температурных показателях наступила и автомобильная весна, поэтому можно смело менять автошины на летний вариант эксплуатации."Благодаря солнечному антициклону ближайшие пять суток, до четверга включительно, будут солнечными, сухими и аномально теплыми. Например, в Москве к середине недели даже ночью будет не прохладнее плюс 7-9, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 20-22, что на 10-11 градусов выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям июня - плюс 21,7. Кроме того, на пик потепление выйдет к среде, а значит, есть вероятность того, что будет побит рекорд этого дня, зафиксированный столичными метеорологами 14 апреля 1962 года, когда столбики термометров поднялись до плюс 20,8", - рассказал Тишковец.
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Метеоролог рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

14:02 11.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодой человек на Красной площади
Молодой человек на Красной площади - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. До четверга в Москве погода будет как в июне: солнечно, сухо и до плюс 22, в среду может быть побит рекорд тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, ещё 10 апреля началась фенологическая весна, то есть среднесуточная температура воздуха устойчиво стала превышать плюс пять градусов, а значит, стартовали механизмы повсеместного пробуждения природы и миграции птиц. Также при таких температурных показателях наступила и автомобильная весна, поэтому можно смело менять автошины на летний вариант эксплуатации.
"Благодаря солнечному антициклону ближайшие пять суток, до четверга включительно, будут солнечными, сухими и аномально теплыми. Например, в Москве к середине недели даже ночью будет не прохладнее плюс 7-9, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 20-22, что на 10-11 градусов выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям июня - плюс 21,7. Кроме того, на пик потепление выйдет к среде, а значит, есть вероятность того, что будет побит рекорд этого дня, зафиксированный столичными метеорологами 14 апреля 1962 года, когда столбики термометров поднялись до плюс 20,8", - рассказал Тишковец.
Люди на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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