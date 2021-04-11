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На железнодорожной станции в Выборге разлилось около трех тонн мазута
На железнодорожной станции в Выборге разлилось около трех тонн мазута
Прокуратура проводит проверку после разлива около 3 тонн мазута на железнодорожной станции Выборг - Товарный в Ленинградской области, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T19:11
2021-04-11T19:11
2021-04-11T19:13
россия
северо-западная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
выборг
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после разлива около 3 тонн мазута на железнодорожной станции Выборг - Товарный в Ленинградской области, сообщает в воскресенье Северо-Западная транспортная прокуратура.По данным ведомства, разлив мазута произошел на станции Выборг - Товарный вечером 9 апреля. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку по этому факту.В настоящее время на месте ликвидируют последствия разлива мазута, работают представители МЧС России по Ленинградской области, транспортной полиции, АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" и железной дороги."В транспортную прокуратуру вызваны должностные лица железной дороги, при наличии оснований к виновным будут приняты меры и дана оценка действиям ответственных лиц", - сообщает ведомство.
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россия, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, выборг, происшествия