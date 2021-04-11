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На железнодорожной станции в Выборге разлилось около трех тонн мазута
На железнодорожной станции в Выборге разлилось около трех тонн мазута
Прокуратура проводит проверку после разлива около 3 тонн мазута на железнодорожной станции Выборг - Товарный в Ленинградской области, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T19:11
2021-04-11T19:13
россия
северо-западная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
выборг
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после разлива около 3 тонн мазута на железнодорожной станции Выборг - Товарный в Ленинградской области, сообщает в воскресенье Северо-Западная транспортная прокуратура.По данным ведомства, разлив мазута произошел на станции Выборг - Товарный вечером 9 апреля. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку по этому факту.В настоящее время на месте ликвидируют последствия разлива мазута, работают представители МЧС России по Ленинградской области, транспортной полиции, АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" и железной дороги."В транспортную прокуратуру вызваны должностные лица железной дороги, при наличии оснований к виновным будут приняты меры и дана оценка действиям ответственных лиц", - сообщает ведомство.
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россия
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россия, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, выборг, происшествия

На железнодорожной станции в Выборге разлилось около трех тонн мазута

19:11 11.04.2021 (обновлено: 19:13 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья НаймушинЖелезнодорожные цистерны для транспортировки топлива
Железнодорожные цистерны для транспортировки топлива - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после разлива около 3 тонн мазута на железнодорожной станции Выборг - Товарный в Ленинградской области, сообщает в воскресенье Северо-Западная транспортная прокуратура.
По данным ведомства, разлив мазута произошел на станции Выборг - Товарный вечером 9 апреля. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку по этому факту.
"По предварительным данным, на железнодорожные пути станции произошла утечка мазута (около 3 тонн) при переливе его из цистерны в котельную депо", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ликвидируют последствия разлива мазута, работают представители МЧС России по Ленинградской области, транспортной полиции, АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" и железной дороги.
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"В транспортную прокуратуру вызваны должностные лица железной дороги, при наличии оснований к виновным будут приняты меры и дана оценка действиям ответственных лиц", - сообщает ведомство.
 
РоссияСеверо-Западная транспортная прокуратураМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьВыборгПроисшествия
 
 
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