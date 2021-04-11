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В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса
В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью "Российской газете", чем опасны новые мутации коронавируса. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T12:14
2021-04-11T12:15
мелита вуйнович
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
йоханнесбург
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью "Российской газете", чем опасны новые мутации коронавируса.По ее словам, недавно выявленные штаммы SARS-CoV-2 могут передаваться активнее, чем ранее известные. Она подчеркнула, что в каждой стране все еще сохраняется риск повторного занесения вируса и роста числа заболевших, поэтому необходимо контролировать ситуацию при помощи строгих мер общественного здравоохранения. Риски ввоза и вывоза инфекции сохранятся при международных поездках, добавила Вуйнович. Данные о новых штаммах постоянно обновляются, из-за чего следует своевременно пересматривать ограничительные меры по COVID-19. При этом давать какие-либо рекомендации о повторной вакцинации нельзя, поскольку коронавирус по-прежнему недостаточно хорошо изучен.Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, отличающуюся большей заразностью, выявили в Великобритании в середине декабря. С тех пор ее обнаружили уже в 130 странах. Кроме того, по миру распространяются и другие варианты вируса: так, в середине марта Роспотребнадзор сообщил, что в Россию проник южноафриканский штамм. По информации Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации делают его устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию.
россия
великобритания
йоханнесбург
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мелита вуйнович, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, йоханнесбург

В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса

12:14 11.04.2021 (обновлено: 12:15 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью "Российской газете", чем опасны новые мутации коронавируса.
По ее словам, недавно выявленные штаммы SARS-CoV-2 могут передаваться активнее, чем ранее известные. Она подчеркнула, что в каждой стране все еще сохраняется риск повторного занесения вируса и роста числа заболевших, поэтому необходимо контролировать ситуацию при помощи строгих мер общественного здравоохранения.
Риски ввоза и вывоза инфекции сохранятся при международных поездках, добавила Вуйнович. Данные о новых штаммах постоянно обновляются, из-за чего следует своевременно пересматривать ограничительные меры по COVID-19. При этом давать какие-либо рекомендации о повторной вакцинации нельзя, поскольку коронавирус по-прежнему недостаточно хорошо изучен.
Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, отличающуюся большей заразностью, выявили в Великобритании в середине декабря. С тех пор ее обнаружили уже в 130 странах. Кроме того, по миру распространяются и другие варианты вируса: так, в середине марта Роспотребнадзор сообщил, что в Россию проник южноафриканский штамм. По информации Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации делают его устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию.
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