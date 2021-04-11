https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727765057.html
Явка на референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%
Явка на референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%
Явка на конституционном референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%, плебисцит будет признан состоявшимся при преодолении 30% порога, сообщил... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T12:34
2021-04-11T12:34
2021-04-11T12:34
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%, плебисцит будет признан состоявшимся при преодолении 30% порога, сообщил на брифинге в воскресенье член Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов республики Абдыжапар Бекматов.“Явка избирателей на референдуме по проекту конституции в Киргизии за 6 часов голосования составила 19,41% или 700 тысяч человек”, - заявил он.По словам Бекматова, в выборах в местные советы приняли участие 20,33% избирателей. Наиболее активны жители южных регионов и города Оша.По сравнению с предыдущим референдумом в январе явка населения за полдня голосования выросла на 1,5%.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей.За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727752357.html
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Голосование президента Киргизии на референдуме по проекту конституции
Президент Киргизии утром проголосовал с супругой на референдуме по проекту конституции. Журналистам он заявил, что республика впервые сама написала основной закон, а не переписывала его у других стран.
2021-04-11T12:34
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости.
Явка на конституционном референдуме в Киргизии
за полдня голосования составила 19,41%, плебисцит будет признан состоявшимся при преодолении 30% порога, сообщил на брифинге в воскресенье член Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов республики Абдыжапар Бекматов.
“Явка избирателей на референдуме по проекту конституции в Киргизии за 6 часов голосования составила 19,41% или 700 тысяч человек”, - заявил он.
По словам Бекматова, в выборах в местные советы приняли участие 20,33% избирателей. Наиболее активны жители южных регионов и города Оша
.
По сравнению с предыдущим референдумом в январе явка населения за полдня голосования выросла на 1,5%.
В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей.
За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.
Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.