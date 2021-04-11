https://ria.ru/20210411/gagarin-1727771735.html

Дочь Гагарина рассказала о его спортивных увлечениях

Дочь Гагарина рассказала о его спортивных увлечениях

Первый космонавт Юрий Гагарин очень любил спорт, особенно баскетбол и водные лыжи, рассказала Елена Гагарина - генеральный директор Государственного... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:58

2021-04-11T13:58

2021-04-11T14:00

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

елена гагарина

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый космонавт Юрий Гагарин очень любил спорт, особенно баскетбол и водные лыжи, рассказала Елена Гагарина - генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль", старшая дочь первого космонавта планеты."Юрий Алексеевич с детских лет очень любил спорт, всегда занимался многими видами спорта, разными видами спорта. И самая большая любовь его была - баскетбол. И несмотря на то, что он был невысокого роста, всегда был капитаном баскетбольной команды, какая бы команда где бы ни образовывалась", - рассказала она в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".В ходе интервью она рассказала о малоизвестных эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.По словам дочери, космонавт также очень любил играть в хоккей и часто с друзьями уходил играть поздно вечером или ночью, чтобы отдохнуть от забот.Кроме того Гагарин очень любил ходить на лыжах, на охоту и рыбалку."Вы, наверное, этого уже не помните, но в 1960-70-е годы выходной день был один, только воскресенье. У космонавтов, естественно, воскресенье выдавалось время от времени. Но в выходной день никто никогда не сидел дома. Юрий Алексеевич был таким очень живым человеком и прекрасным организатором, он всех приглашал либо идти на прогулку лыжную, либо собирались, ехали в лес, поиграть в баскетбол, либо собирались на охоту", - рассказала Елена Гагарина.Она также поведала, что Гагарин моментально полюбил водные лыжи, как только единожды попробовал их."Когда он в первый раз встал на водные лыжи, он понял, что это очень интересный вид спорта, к которому он мгновенно пристрастился, потому что здесь работают все те группы мышц, которые задействованы обычно, и нагрузка сразу получается на все тело", - сообщила Гагарина.Ещё одна страсть Гагарина - бильярд. "Папа был бильярдист. И насколько я знаю, по отзывам, он практически профессионально играл на бильярде, где он этому научился, я не знаю. Но очень часто в свободное время уделял этому очень много внимания", - сказала дочь космонавта.

https://ria.ru/20210411/doch-gagarina-rasskazala-kakoe-kachestvo-pomoglo-emu-stat-kosmonavtom-1727769969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, общество