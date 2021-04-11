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Дочь Гагарина рассказала о его спортивных увлечениях
Дочь Гагарина рассказала о его спортивных увлечениях
Первый космонавт Юрий Гагарин очень любил спорт, особенно баскетбол и водные лыжи, рассказала Елена Гагарина - генеральный директор Государственного... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T13:58
2021-04-11T14:00
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
елена гагарина
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый космонавт Юрий Гагарин очень любил спорт, особенно баскетбол и водные лыжи, рассказала Елена Гагарина - генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль", старшая дочь первого космонавта планеты."Юрий Алексеевич с детских лет очень любил спорт, всегда занимался многими видами спорта, разными видами спорта. И самая большая любовь его была - баскетбол. И несмотря на то, что он был невысокого роста, всегда был капитаном баскетбольной команды, какая бы команда где бы ни образовывалась", - рассказала она в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".В ходе интервью она рассказала о малоизвестных эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.По словам дочери, космонавт также очень любил играть в хоккей и часто с друзьями уходил играть поздно вечером или ночью, чтобы отдохнуть от забот.Кроме того Гагарин очень любил ходить на лыжах, на охоту и рыбалку."Вы, наверное, этого уже не помните, но в 1960-70-е годы выходной день был один, только воскресенье. У космонавтов, естественно, воскресенье выдавалось время от времени. Но в выходной день никто никогда не сидел дома. Юрий Алексеевич был таким очень живым человеком и прекрасным организатором, он всех приглашал либо идти на прогулку лыжную, либо собирались, ехали в лес, поиграть в баскетбол, либо собирались на охоту", - рассказала Елена Гагарина.Она также поведала, что Гагарин моментально полюбил водные лыжи, как только единожды попробовал их."Когда он в первый раз встал на водные лыжи, он понял, что это очень интересный вид спорта, к которому он мгновенно пристрастился, потому что здесь работают все те группы мышц, которые задействованы обычно, и нагрузка сразу получается на все тело", - сообщила Гагарина.Ещё одна страсть Гагарина - бильярд. "Папа был бильярдист. И насколько я знаю, по отзывам, он практически профессионально играл на бильярде, где он этому научился, я не знаю. Но очень часто в свободное время уделял этому очень много внимания", - сказала дочь космонавта.
https://ria.ru/20210411/doch-gagarina-rasskazala-kakoe-kachestvo-pomoglo-emu-stat-kosmonavtom-1727769969.html
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космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, общество

Дочь Гагарина рассказала о его спортивных увлечениях

13:58 11.04.2021 (обновлено: 14:00 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Снегирев / Перейти в фотобанкЮрий Гагарин
Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Игорь Снегирев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый космонавт Юрий Гагарин очень любил спорт, особенно баскетбол и водные лыжи, рассказала Елена Гагарина - генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль", старшая дочь первого космонавта планеты.
"Юрий Алексеевич с детских лет очень любил спорт, всегда занимался многими видами спорта, разными видами спорта. И самая большая любовь его была - баскетбол. И несмотря на то, что он был невысокого роста, всегда был капитаном баскетбольной команды, какая бы команда где бы ни образовывалась", - рассказала она в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
© РИА Новости / Н.Павлов / Перейти в фотобанкЛетчики-космонавты СССР Юрий Гагарин (в центре), Андриян Николаев (слева) и член первого отряда космонавтов СССР Валерий Быковский за игрой в бильярд.
Юрий Гагарин (в центре)
1 из 7
Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин (в центре), Андриян Николаев (слева) и член первого отряда космонавтов СССР Валерий Быковский за игрой в бильярд.
© РИА Новости / Н.Павлов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА НовостиЛетчики-космонавты СССР Юрий Гагарин (слева), Алексей Леонов (у ворот) и Павел Попович (в воротах) во время игры в хоккей.
Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин (слева), Алексей Леонов (у ворот) и Павел Попович (в воротах)
2 из 7
Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин (слева), Алексей Леонов (у ворот) и Павел Попович (в воротах) во время игры в хоккей.
© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР Юрий Гагарин (справа) играет в водное поло.
Юрий Гагарин (справа)
3 из 7
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин (справа) играет в водное поло.
© РИА Новости / Александр Моклецов
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© РИА Новости / Игорь Снегирев / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму. Юрий Гагарин на волейбольной площадке поселка Форос.
Юрий Гагарин (в центре)
4 из 7
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму. Юрий Гагарин на волейбольной площадке поселка Форос.
© РИА Новости / Игорь Снегирев
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© РИА Новости / Спартак Беглов / Перейти в фотобанкЭкипаж космического корабля "Восход-1" Константин Феоктистов, Владимир Комаров и Борис Егоров (слева направо) на теннисном корте. Второй слева - заместитель начальника Центра подготовки космонавтов, летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин.
Космонавты Константин Феоктистов, Юрий Гагарин, Владимир Комаров и Борис Егоров
5 из 7
Экипаж космического корабля "Восход-1" Константин Феоктистов, Владимир Комаров и Борис Егоров (слева направо) на теннисном корте. Второй слева - заместитель начальника Центра подготовки космонавтов, летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин.
© РИА Новости / Спартак Беглов
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© РИА Новости / Юрий Сомов

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин катается на водных лыжах во время отдыха в Крыму.

Юрий Гагарин
6 из 7

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин катается на водных лыжах во время отдыха в Крыму.

© РИА Новости / Юрий Сомов
© РИА Новости / Евгений Тиханов / Перейти в фотобанкАвтомобильные кольцевые гонки в Лужниках. Почетный судья соревнований летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин (справа) награждает призеров гонок - спортсменов Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.
Юрий Гагарин (справа)
7 из 7
Автомобильные кольцевые гонки в Лужниках. Почетный судья соревнований летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин (справа) награждает призеров гонок - спортсменов Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.
© РИА Новости / Евгений Тиханов
Перейти в фотобанк
1 из 7
Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин (в центре), Андриян Николаев (слева) и член первого отряда космонавтов СССР Валерий Быковский за игрой в бильярд.
© РИА Новости / Н.Павлов
Перейти в фотобанк
2 из 7
Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин (слева), Алексей Леонов (у ворот) и Павел Попович (в воротах) во время игры в хоккей.
© РИА Новости / РИА Новости
3 из 7
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин (справа) играет в водное поло.
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
4 из 7
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму. Юрий Гагарин на волейбольной площадке поселка Форос.
© РИА Новости / Игорь Снегирев
Перейти в фотобанк
5 из 7
Экипаж космического корабля "Восход-1" Константин Феоктистов, Владимир Комаров и Борис Егоров (слева направо) на теннисном корте. Второй слева - заместитель начальника Центра подготовки космонавтов, летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин.
© РИА Новости / Спартак Беглов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин катается на водных лыжах во время отдыха в Крыму.

© РИА Новости / Юрий Сомов
7 из 7
Автомобильные кольцевые гонки в Лужниках. Почетный судья соревнований летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин (справа) награждает призеров гонок - спортсменов Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.
© РИА Новости / Евгений Тиханов
Перейти в фотобанк
В ходе интервью она рассказала о малоизвестных эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.
По словам дочери, космонавт также очень любил играть в хоккей и часто с друзьями уходил играть поздно вечером или ночью, чтобы отдохнуть от забот.
Кроме того Гагарин очень любил ходить на лыжах, на охоту и рыбалку.
"Вы, наверное, этого уже не помните, но в 1960-70-е годы выходной день был один, только воскресенье. У космонавтов, естественно, воскресенье выдавалось время от времени. Но в выходной день никто никогда не сидел дома. Юрий Алексеевич был таким очень живым человеком и прекрасным организатором, он всех приглашал либо идти на прогулку лыжную, либо собирались, ехали в лес, поиграть в баскетбол, либо собирались на охоту", - рассказала Елена Гагарина.
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Она также поведала, что Гагарин моментально полюбил водные лыжи, как только единожды попробовал их.
"Когда он в первый раз встал на водные лыжи, он понял, что это очень интересный вид спорта, к которому он мгновенно пристрастился, потому что здесь работают все те группы мышц, которые задействованы обычно, и нагрузка сразу получается на все тело", - сообщила Гагарина.
Ещё одна страсть Гагарина - бильярд. "Папа был бильярдист. И насколько я знаю, по отзывам, он практически профессионально играл на бильярде, где он этому научился, я не знаю. Но очень часто в свободное время уделял этому очень много внимания", - сказала дочь космонавта.
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