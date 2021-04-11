https://ria.ru/20210411/gagarin-1727769290.html

Гагарин был мастером на все руки, рассказала его старшая дочь

Гагарин был мастером на все руки, рассказала его старшая дочь

Юрий Гагарин умел делать дома абсолютно все, но не был кулинаром, рассказала гендиректор музея Московского Кремля, старшая дочь космонавта Елена Гагарина. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:32

2021-04-11T13:32

2021-04-11T13:32

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

елена гагарина

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юрий Гагарин умел делать дома абсолютно все, но не был кулинаром, рассказала гендиректор музея Московского Кремля, старшая дочь космонавта Елена Гагарина."Дома он мог быть совершенно в таком спокойном расслабленном состоянии, если его ничто не огорчало, если у него не было обязательств и необходимости готовиться к занятиям в академии, то он совершенно спокойно мог заниматься какой-то домашней работой. Он умел делать абсолютно все, начиная от того, чтобы прибить гвозди, починить утюги и, я не знаю, смастерить все что угодно. И считал, что мужчина должен все это уметь", - сказала Гагарина в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".По ее словам, она не помнит, чтобы к ним когда-нибудь приходил "слесарь или электрик для того, чтобы починить что-то дома", так как Гагарин все делал очень быстро и хорошо.При этом Гагарина отметила, что ее отец не был кулинаром."Еда - это была вообще не его тема", - сказала она.В интервью Елена Гагарина рассказала о малоизвестных ранее эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полёт на корабле "Восток" длительностью 106 минут.

https://ria.ru/20210411/gagarin-1727768050.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/gagarin-1727677916.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, общество