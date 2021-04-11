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В ЛНР оценили позицию Киева о переносе переговоров из Минска
В ЛНР оценили позицию Киева о переносе переговоров из Минска
Заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первого президента Украины Леонида Кравчука по поводу смены переговорной площадки РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T10:47
2021-04-11T10:47
родион мирошник
мария захарова
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
минск
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первого президента Украины Леонида Кравчука по поводу смены переговорной площадки говорит о нежелании Киева договариваться непосредственно с республиками Донбасса, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста пропадет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность переноса заседаний контактной группы из Белоруссии в другую страну является "гипотетической глупостью"."Адекватных причин отказа от Минска как переговорной площадки как не было, так и нет, кроме страха Кравчука, что ему предложат ответить за "Белоруссия - холуй!". Тут же Кравчук признаётся, что съезжать из Минска им хочется только по одной причине, дабы не допускать к переговорам республики Донбасса… Поиск новых площадок - лишь способ договориться об урегулировании конфликта без второй стороны конфликта", - говорится в заявлении Мирошника в Telegram-канале.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/zakharova-1727527906.html
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родион мирошник, мария захарова, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, минск, оон, украина, в мире

В ЛНР оценили позицию Киева о переносе переговоров из Минска

10:47 11.04.2021
 
© РИА Новости / Маша Росс / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Маша Росс
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первого президента Украины Леонида Кравчука по поводу смены переговорной площадки говорит о нежелании Киева договариваться непосредственно с республиками Донбасса, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста пропадет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность переноса заседаний контактной группы из Белоруссии в другую страну является "гипотетической глупостью".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 13:32
МИД назвал "гипотетической глупостью" перенос переговоров по Донбассу
"Адекватных причин отказа от Минска как переговорной площадки как не было, так и нет, кроме страха Кравчука, что ему предложат ответить за "Белоруссия - холуй!". Тут же Кравчук признаётся, что съезжать из Минска им хочется только по одной причине, дабы не допускать к переговорам республики Донбасса… Поиск новых площадок - лишь способ договориться об урегулировании конфликта без второй стороны конфликта", - говорится в заявлении Мирошника в Telegram-канале.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Родион МирошникМария ЗахароваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукМинскООНУкраинаВ мире
 
 
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