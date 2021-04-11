https://ria.ru/20210411/donbass-1727757276.html

В ЛНР оценили позицию Киева о переносе переговоров из Минска

В ЛНР оценили позицию Киева о переносе переговоров из Минска

Заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первого президента Украины Леонида Кравчука по поводу смены переговорной площадки РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T10:47

2021-04-11T10:47

2021-04-11T10:47

родион мирошник

мария захарова

луганская народная республика

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леонид кравчук

минск

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первого президента Украины Леонида Кравчука по поводу смены переговорной площадки говорит о нежелании Киева договариваться непосредственно с республиками Донбасса, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста пропадет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность переноса заседаний контактной группы из Белоруссии в другую страну является "гипотетической глупостью"."Адекватных причин отказа от Минска как переговорной площадки как не было, так и нет, кроме страха Кравчука, что ему предложат ответить за "Белоруссия - холуй!". Тут же Кравчук признаётся, что съезжать из Минска им хочется только по одной причине, дабы не допускать к переговорам республики Донбасса… Поиск новых площадок - лишь способ договориться об урегулировании конфликта без второй стороны конфликта", - говорится в заявлении Мирошника в Telegram-канале.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/zakharova-1727527906.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

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