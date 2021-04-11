https://ria.ru/20210411/aviasoobschenie-1727807596.html

Сенатор высказался об авиасообщении с Грузией

Сенатор высказался об авиасообщении с Грузией

Об авиасообщении между Россией и Грузией говорить еще рано, а "радикальные крикуны" лишь добавляют неопределенности в этот вопрос, сообщил глава комитета Совета РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T20:36

2021-04-11T20:36

2021-04-11T20:36

россия

зураб абашидзе

григорий карасин

москва

грузия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Об авиасообщении между Россией и Грузией говорить еще рано, а "радикальные крикуны" лишь добавляют неопределенности в этот вопрос, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Об авиасообщении говорить рановато. Радикальные крикуны в Грузии (вспомним недавний случай с Владимиром Познером) лишь добавляют неопределенности в этот вопрос. Это был совершенно безобразный инцидент. И мы рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии на этот счет", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".В столице Грузии в конце марта прошли выступления против российского журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения. Участники протеста потребовали, чтобы Познер покинул страну, поскольку не признает ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания.Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

https://ria.ru/20210402/gruziya-1603856356.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/gruziya-1603864919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зураб абашидзе, григорий карасин, москва, грузия