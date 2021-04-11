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Сенатор высказался об авиасообщении с Грузией
Сенатор высказался об авиасообщении с Грузией
Об авиасообщении между Россией и Грузией говорить еще рано, а "радикальные крикуны" лишь добавляют неопределенности в этот вопрос, сообщил глава комитета Совета РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T20:36
2021-04-11T20:36
россия
зураб абашидзе
григорий карасин
москва
грузия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Об авиасообщении между Россией и Грузией говорить еще рано, а "радикальные крикуны" лишь добавляют неопределенности в этот вопрос, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Об авиасообщении говорить рановато. Радикальные крикуны в Грузии (вспомним недавний случай с Владимиром Познером) лишь добавляют неопределенности в этот вопрос. Это был совершенно безобразный инцидент. И мы рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии на этот счет", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".В столице Грузии в конце марта прошли выступления против российского журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения. Участники протеста потребовали, чтобы Познер покинул страну, поскольку не признает ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания.Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
https://ria.ru/20210402/gruziya-1603856356.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/gruziya-1603864919.html
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россия, зураб абашидзе, григорий карасин, москва, грузия

Сенатор высказался об авиасообщении с Грузией

20:36 11.04.2021
 
© РИА Новости / Давид Хизанишвили / Перейти в фотобанк"Boeing-737-500" грузинской авиакомпании "Айрзена - Грузинские авиалинии"
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Об авиасообщении между Россией и Грузией говорить еще рано, а "радикальные крикуны" лишь добавляют неопределенности в этот вопрос, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Об авиасообщении говорить рановато. Радикальные крикуны в Грузии (вспомним недавний случай с Владимиром Познером) лишь добавляют неопределенности в этот вопрос. Это был совершенно безобразный инцидент. И мы рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии на этот счет", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".
Телеведущий Владимир Познер (в центре) перед посадкой в автобус у отеля Vinotel в Тбилиси во время акции протеста против его приезда в Грузию - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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В столице Грузии в конце марта прошли выступления против российского журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения. Участники протеста потребовали, чтобы Познер покинул страну, поскольку не признает ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Автобус с телеведущим Владимиром Познером у отеля Vinotel в Тбилиси во время акции протеста против приезда телеведущего в Грузию - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 19:35Сказано в эфире
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РоссияЗураб АбашидзеГригорий КарасинМоскваГрузия
 
 
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