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Недалеко от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
Недалеко от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T13:00
2021-04-10T13:00
филиппины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 09.30 по времени UTC (12.30 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 168 километрах к юго-западу от населенного пункта Сарангани. Очаг землетрясения залегал на глубине 311 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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филиппины, в мире

Недалеко от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1

13:00 10.04.2021
 
© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Depositphotos / albund
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 09.30 по времени UTC (12.30 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 168 километрах к юго-западу от населенного пункта Сарангани. Очаг землетрясения залегал на глубине 311 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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