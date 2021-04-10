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Недалеко от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1

Недалеко от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:00

2021-04-10T13:00

2021-04-10T13:00

филиппины

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 09.30 по времени UTC (12.30 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 168 километрах к юго-западу от населенного пункта Сарангани. Очаг землетрясения залегал на глубине 311 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

https://ria.ru/20210113/filippiny-1592893743.html

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филиппины, в мире