https://ria.ru/20210410/sotrudnichestvo-1727722666.html
Турция и Украина обсудили сотрудничество в оборонпроме
Турция и Украина обсудили сотрудничество в оборонпроме
Главы минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Андрей Таран провели переговоры в Стамбуле и обсудили сотрудничество в оборонной промышленности, сообщило... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T20:32
2021-04-10T20:32
2021-04-10T20:32
минобороны турции
хулуси акар
андрей таранов
владимир зеленский
турция
стамбул
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581541713_0:12:2246:1275_1920x0_80_0_0_a57df490f93270749875d8da5e7cf0eb.jpg
АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Главы минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Андрей Таран провели переговоры в Стамбуле и обсудили сотрудничество в оборонной промышленности, сообщило турецкое минобороны."Министр обороны Хулуси Акар провел встречу в Стамбуле с министром обороны Украины Андреем Тараном, прибывшим в нашу страну в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, а также по вопросам сотрудничества в оборонной промышленности", - сообщило турецкое военное ведомство.
https://ria.ru/20210409/bespilotniki-1727581539.html
турция
стамбул
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581541713_120:0:2115:1496_1920x0_80_0_0_34367655c6e7e3299adf135b4a286cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны турции, хулуси акар, андрей таранов, владимир зеленский, турция, стамбул, украина, в мире