https://ria.ru/20210410/sotrudnichestvo-1727722666.html

Турция и Украина обсудили сотрудничество в оборонпроме

Турция и Украина обсудили сотрудничество в оборонпроме

Главы минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Андрей Таран провели переговоры в Стамбуле и обсудили сотрудничество в оборонной промышленности, сообщило... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T20:32

2021-04-10T20:32

2021-04-10T20:32

минобороны турции

хулуси акар

андрей таранов

владимир зеленский

турция

стамбул

украина

в мире

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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Главы минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Андрей Таран провели переговоры в Стамбуле и обсудили сотрудничество в оборонной промышленности, сообщило турецкое минобороны."Министр обороны Хулуси Акар провел встречу в Стамбуле с министром обороны Украины Андреем Тараном, прибывшим в нашу страну в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, а также по вопросам сотрудничества в оборонной промышленности", - сообщило турецкое военное ведомство.

https://ria.ru/20210409/bespilotniki-1727581539.html

турция

стамбул

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны турции, хулуси акар, андрей таранов, владимир зеленский, турция, стамбул, украина, в мире