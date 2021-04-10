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В Приморской картинной галерее начали писать "Тотальный диктант"
В Приморской картинной галерее начали писать "Тотальный диктант"
Жители Владивостока начали писать "Тотальный диктант" в Приморской государственной картинной галерее, передает корреспондент РИА Новости с места. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T09:22
2021-04-10T09:22
россия
тотальный диктант
дальневосточный федеральный университет
дмитрий глуховский
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Жители Владивостока начали писать "Тотальный диктант" в Приморской государственной картинной галерее, передает корреспондент РИА Новости с места.Небольшая камерная площадка для написания диктанта открывается в Приморской государственной картинной галерее второй год подряд. Организаторы рассказывают, что в прошлый, пандемийный, год здесь писали текст 12 человек. В этом году собрались 9 человек, регистрация на эту площадку закончилась буквально в течение дня с её старта. Текст диктанта здесь читает актёр, студент 3 курса Дальневосточного государственного института искусств Александр Темнов."Это камерная площадка на 12 человек, очень красивое, запоминающееся место. Из музейно-галерейных учреждений Дальнего Востока это единственная площадка такого рода, мы единственный художественный музей (в ДФО), который принимает" Диктант" в своей экспозиции... Мы заблаговременно оповестили посетителей, что будет на время закрыт доступ в часть экспозиции... Для нас это новый был формат - проведение диктанта, все же мы художественный музей. При этом красота изобразительного искусства, наверное, близка к красоте слога, и это соединение красоты с красотой великих полотен мастеров прошлого", - рассказал РИА Новости заместитель директора галереи по научно-просветительской работе Владимир Петухов.В зале, где собрались участники акции, проходит выставка приморца, заслуженного художника РФ Александра Ткаченко, который в этом году отмечает 90-летие, он до сих пор работает.Участники диктанта после написания смогут осмотреть и постоянную экспозицию. Одна из жительниц Владивостока, пришедшая на акцию, рассказала, почему выбрала эту площадку.Петухов отметил, что галерея и в следующем году надеется стать камерной площадкой "Тотального диктанта". "Скромный, но очаровательный, запоминающийся временными выставками зал ждёт гостей", - отметил Петухов.Всего "Тотальный диктант" во Владивостоке начали писать на 24 площадках. Среди них крупнейшие вузы - ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. Невельского, а также 15 муниципальных библиотек, краевая библиотека им. Горького, школы города. Также площадка открылась в аэропорту Владивостока.На площадке в ДВФУ на острове Русском диктант читает популярный литературный критик, журналист и преподаватель Галина Юзефович. После диктанта, в 17.00 (10.00 мск), в вузе состоится лекция "Как поживает русская литература сегодня?". Во время нее Владивосток свяжется по телемосту с Якутском – столицей "Тотального диктанта-2021", а Юзефович побеседует в прямом эфире с автором текста этого года Дмитрием Глуховским.
https://ria.ru/20210410/yakutsk-1727656584.html
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россия, тотальный диктант, дальневосточный федеральный университет, дмитрий глуховский, владивосток, общество

В Приморской картинной галерее начали писать "Тотальный диктант"

09:22 10.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2019" во Дворце пионеров в Москве. 13 апреля 2019
Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 во Дворце пионеров в Москве. 13 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Жители Владивостока начали писать "Тотальный диктант" в Приморской государственной картинной галерее, передает корреспондент РИА Новости с места.
Небольшая камерная площадка для написания диктанта открывается в Приморской государственной картинной галерее второй год подряд. Организаторы рассказывают, что в прошлый, пандемийный, год здесь писали текст 12 человек. В этом году собрались 9 человек, регистрация на эту площадку закончилась буквально в течение дня с её старта. Текст диктанта здесь читает актёр, студент 3 курса Дальневосточного государственного института искусств Александр Темнов.
Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 в Чите - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 08:51
В Якутске стартовала акция "Тотальный диктант"
"Это камерная площадка на 12 человек, очень красивое, запоминающееся место. Из музейно-галерейных учреждений Дальнего Востока это единственная площадка такого рода, мы единственный художественный музей (в ДФО), который принимает" Диктант" в своей экспозиции... Мы заблаговременно оповестили посетителей, что будет на время закрыт доступ в часть экспозиции... Для нас это новый был формат - проведение диктанта, все же мы художественный музей. При этом красота изобразительного искусства, наверное, близка к красоте слога, и это соединение красоты с красотой великих полотен мастеров прошлого", - рассказал РИА Новости заместитель директора галереи по научно-просветительской работе Владимир Петухов.
В зале, где собрались участники акции, проходит выставка приморца, заслуженного художника РФ Александра Ткаченко, который в этом году отмечает 90-летие, он до сих пор работает.
Участники диктанта после написания смогут осмотреть и постоянную экспозицию. Одна из жительниц Владивостока, пришедшая на акцию, рассказала, почему выбрала эту площадку.
"Это интересное сочетание живописи и художественной литературы. Здесь к тому же очень красиво, новая выставка прекрасна", - рассказала РИА Новости участница диктанта.
Петухов отметил, что галерея и в следующем году надеется стать камерной площадкой "Тотального диктанта". "Скромный, но очаровательный, запоминающийся временными выставками зал ждёт гостей", - отметил Петухов.
Всего "Тотальный диктант" во Владивостоке начали писать на 24 площадках. Среди них крупнейшие вузы - ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. Невельского, а также 15 муниципальных библиотек, краевая библиотека им. Горького, школы города. Также площадка открылась в аэропорту Владивостока.
На площадке в ДВФУ на острове Русском диктант читает популярный литературный критик, журналист и преподаватель Галина Юзефович. После диктанта, в 17.00 (10.00 мск), в вузе состоится лекция "Как поживает русская литература сегодня?". Во время нее Владивосток свяжется по телемосту с Якутском – столицей "Тотального диктанта-2021", а Юзефович побеседует в прямом эфире с автором текста этого года Дмитрием Глуховским.
Участники ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2020 в Уральском федеральном университете. - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 04:03
Акция "Тотальный диктант"
 
РоссияТотальный диктантДальневосточный федеральный университетДмитрий ГлуховскийВладивостокОбщество
 
 
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