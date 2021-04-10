https://ria.ru/20210410/palomnichestva-1727702357.html

В РПЦ призвали россиян не ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой

В РПЦ призвали россиян не ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой

В Московском патриархате не советуют россиянам ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации в мире. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T16:12

2021-04-10T16:12

2021-04-10T16:12

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пасха

русская православная церковь

кипр

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Московском патриархате не советуют россиянам ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации в мире.Традиционно верующие из России в преддверии Пасхи (в этом году отмечается 2 мая) совершали паломнические поездки в Израиль, Грецию, на Кипр и другие страны."Я не советую никому сейчас ездить в зарубежные поездки, тем более в паломничества... Сейчас такое время, когда нужно сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом", - сказал в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".Отвечая на вопрос о том, может ли он посоветовать россиянам ездить в паломничества в те страны, с которыми у России открыто авиасообщение, представитель РПЦ отметил, что время для зарубежных паломничеств придет, когда ослабнут карантинные ограничения и "когда наконец нас покинет или очень серьезно ослабнет этот страшный смертоносный вирус".

https://ria.ru/20210409/onischenko-1727588422.html

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