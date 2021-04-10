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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210410/palomnichestva-1727702357.html
В РПЦ призвали россиян не ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой
В РПЦ призвали россиян не ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой
В Московском патриархате не советуют россиянам ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации в мире. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:12
2021-04-10T16:12
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
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пасха
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Московском патриархате не советуют россиянам ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации в мире.Традиционно верующие из России в преддверии Пасхи (в этом году отмечается 2 мая) совершали паломнические поездки в Израиль, Грецию, на Кипр и другие страны."Я не советую никому сейчас ездить в зарубежные поездки, тем более в паломничества... Сейчас такое время, когда нужно сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом", - сказал в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".Отвечая на вопрос о том, может ли он посоветовать россиянам ездить в паломничества в те страны, с которыми у России открыто авиасообщение, представитель РПЦ отметил, что время для зарубежных паломничеств придет, когда ослабнут карантинные ограничения и "когда наконец нас покинет или очень серьезно ослабнет этот страшный смертоносный вирус".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, московский патриархат, коронавирусы, пасха, русская православная церковь, кипр, греция

В РПЦ призвали россиян не ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой

16:12 10.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВерующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Московском патриархате не советуют россиянам ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации в мире.
Традиционно верующие из России в преддверии Пасхи (в этом году отмечается 2 мая) совершали паломнические поездки в Израиль, Грецию, на Кипр и другие страны.
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"Я не советую никому сейчас ездить в зарубежные поездки, тем более в паломничества... Сейчас такое время, когда нужно сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом", - сказал в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Отвечая на вопрос о том, может ли он посоветовать россиянам ездить в паломничества в те страны, с которыми у России открыто авиасообщение, представитель РПЦ отметил, что время для зарубежных паломничеств придет, когда ослабнут карантинные ограничения и "когда наконец нас покинет или очень серьезно ослабнет этот страшный смертоносный вирус".

Если уж очень хочется съездить в паломничества, то у нас на Руси есть множество святынь, святых мест и монастырей, куда можно поехать.

Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
митрополит Волоколамский Иларион
 
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