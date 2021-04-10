https://ria.ru/20210410/onkologiya-1727644815.html

Названы девять симптомов рака легких

Названы девять симптомов рака легких

На рак легких указывает девять симптомов, об этом пишет Express со ссылкой на данные британской Организации по исследованию рака. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T01:18

2021-04-10T01:18

2021-04-10T01:18

наука

александр мясников (врач)

рак легких

весь мир

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. На рак легких указывает девять симптомов, об этом пишет Express со ссылкой на данные британской Организации по исследованию рака.Самый распространенный предвестник смертельного заболевания – постоянный кашель. Кроме того, при наличии онкологии этот симптом сопровождается кровохарканием и болью.На наличие образований в легких также могут указывать одышка и боли в грудной клетке. Стоит также обратить внимание на потерю аппетита, резкое снижение веса и постоянное чувство усталости.Следует насторожиться и при повторяющихся инфекциях грудной клетки.При выявлении перечисленных симптомов медики настоятельно рекомендуют незамедлительно обратиться специалисту и пройти обследование.Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпительной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что основной причиной рака легких является курение. Среди других причин, приводящих к онкологическому заболеванию, эксперт назвал вдыхание частиц дыма при пассивном курении, дыма от крупных промышленных производств и растопки углем или даже дыма от мангала.

https://ria.ru/20210330/rak-1603484798.html

весь мир

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александр мясников (врач), рак легких, весь мир